В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в «Тойота Центре» 26 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Хьюстон» — «Портленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хьюстон»

Турнирное положение: Игра «Хьюстона» на отрезке в несколько последних недель действительно впечатляет, поскольку техасский коллектив вплотную приблизился к зоне плей-ин и всерьез намеревается в неё попасть.

Последние матчи: Руководство клуба проделало колоссальную работу, поскольку за восемь последних поединков техасская команда не проиграла ни одного матча, а в последнем поединке так и вовсе накидала «Юте» под 150 очков.

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Рокетс» продолжает обходиться без Исона, Уитмора, Адамса и Шенгюна, но взаимозаменяемость на уровне, поскольку клуб продолжает побеждать.

Общий тонус клуба: В матче против откровенно слабого «Портленда» у техасского коллектива более, чем реальные шансы продлить свою победную серию продлить на ещё один матч, как минимум.

«Портленд»

Турнирное положение: Все проблемы «Портленда» продолжают набирать ход, но к ним добавляются ещё и новые. Предпоследнее место Запада от клуба из Орегона уже никуда не денется.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: За шесть последних поединков подопечные Биллапса умудрились ни разу не победить, поэтому дни Биллапса в этой франшизе практически сочтены.

Травмированные игроки: Руководство «Трэйл Блэйзерс» не может рассчитывать на Шарпа, Брогдона и Уильямса в долгосрочной перспективе. Кроме этого в подвешенном состоянии находятся Грант, Саймосн, Тибул и Эйтон.

Общий тонус клуба: У гостей никакой мотивации не осталось на конец регулярного сезона в отличие от коллектива Удоки, который продолжит проигрышную серию «Портленда».

Статистика для ставок

«Хьюстон» не проигрывает восемь матчей подряд

«Портленд» не может победить шесть встреч кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Хьюстона» дают коэффициент 1.19, а на победу «Портленда» — 5.02.

Прогноз: «Хьюстон» одержит очередную уверенную победу.

Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют довольно высокую результативность в атаке.

Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 1.92.

Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.28.