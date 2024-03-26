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    «Хьюстон» не испытает проблем с «Портлендом»?

    «Хьюстон» — «Портленд». Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Портленд»
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    «Хьюстон»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в «Тойота Центре» 26 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Хьюстон» — «Портленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Хьюстон»

    Турнирное положение: Игра «Хьюстона» на отрезке в несколько последних недель действительно впечатляет, поскольку техасский коллектив вплотную приблизился к зоне плей-ин и всерьез намеревается в неё попасть.

    Последние матчи: Руководство клуба проделало колоссальную работу, поскольку за восемь последних поединков техасская команда не проиграла ни одного матча, а в последнем поединке так и вовсе накидала «Юте» под 150 очков.

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Рокетс» продолжает обходиться без Исона, Уитмора, Адамса и Шенгюна, но взаимозаменяемость на уровне, поскольку клуб продолжает побеждать.

    Общий тонус клуба: В матче против откровенно слабого «Портленда» у техасского коллектива более, чем реальные шансы продлить свою победную серию продлить на ещё один матч, как минимум.

    «Портленд»

    Турнирное положение: Все проблемы «Портленда» продолжают набирать ход, но к ним добавляются ещё и новые. Предпоследнее место Запада от клуба из Орегона уже никуда не денется.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: За шесть последних поединков подопечные Биллапса умудрились ни разу не победить, поэтому дни Биллапса в этой франшизе практически сочтены.

    Травмированные игроки: Руководство «Трэйл Блэйзерс» не может рассчитывать на Шарпа, Брогдона и Уильямса в долгосрочной перспективе. Кроме этого в подвешенном состоянии находятся Грант, Саймосн, Тибул и Эйтон.

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    Общий тонус клуба: У гостей никакой мотивации не осталось на конец регулярного сезона в отличие от коллектива Удоки, который продолжит проигрышную серию «Портленда».

    Статистика для ставок

    • «Хьюстон» не проигрывает восемь матчей подряд

    • «Портленд» не может победить шесть встреч кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Хьюстона» дают коэффициент 1.19, а на победу «Портленда» — 5.02.

    Прогноз: «Хьюстон» одержит очередную уверенную победу.

    Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют довольно высокую результативность в атаке.

    Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 1.92.

    Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.28.

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    Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Портленд» с коэффициентом 1.92. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Хьюстон» не испытает проблем с «Портлендом»?
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