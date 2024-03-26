«Хьюстон»
Турнирное положение: Игра «Хьюстона» на отрезке в несколько последних недель действительно впечатляет, поскольку техасский коллектив вплотную приблизился к зоне плей-ин и всерьез намеревается в неё попасть.
Последние матчи: Руководство клуба проделало колоссальную работу, поскольку за восемь последних поединков техасская команда не проиграла ни одного матча, а в последнем поединке так и вовсе накидала «Юте» под 150 очков.
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Рокетс» продолжает обходиться без Исона, Уитмора, Адамса и Шенгюна, но взаимозаменяемость на уровне, поскольку клуб продолжает побеждать.
Общий тонус клуба: В матче против откровенно слабого «Портленда» у техасского коллектива более, чем реальные шансы продлить свою победную серию продлить на ещё один матч, как минимум.
«Портленд»
Турнирное положение: Все проблемы «Портленда» продолжают набирать ход, но к ним добавляются ещё и новые. Предпоследнее место Запада от клуба из Орегона уже никуда не денется.
Последние матчи: За шесть последних поединков подопечные Биллапса умудрились ни разу не победить, поэтому дни Биллапса в этой франшизе практически сочтены.
Травмированные игроки: Руководство «Трэйл Блэйзерс» не может рассчитывать на Шарпа, Брогдона и Уильямса в долгосрочной перспективе. Кроме этого в подвешенном состоянии находятся Грант, Саймосн, Тибул и Эйтон.
Общий тонус клуба: У гостей никакой мотивации не осталось на конец регулярного сезона в отличие от коллектива Удоки, который продолжит проигрышную серию «Портленда».
Статистика для ставок
- «Хьюстон» не проигрывает восемь матчей подряд
- «Портленд» не может победить шесть встреч кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Хьюстона» дают коэффициент 1.19, а на победу «Портленда» — 5.02.
Прогноз: «Хьюстон» одержит очередную уверенную победу.
- 1.84Сан-Антонио — Финикс: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.95Торонто — Бруклин: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.83Нью-Йорк — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют довольно высокую результативность в атаке.
Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 1.92.
Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.28.