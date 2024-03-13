В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет на стадионе «Голден 1 Арена» 13 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сакраменто» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сакраменто»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» расположился на 7 месте. «Калифорнийцы» провели в этом сезоне 63 матча при 36 победах и 27 поражениях.

Последние матчи: Прервалась выигрышная серия «Сакраменто», команда в прошедшем туре уступила «Хьюстону» (104:112).

Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится Александр Везенков.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: До встречи с «Хьюстоном» у калифорнийского клуба был победная серия, которая состояла из двух игр. Ранее «Сакраменто» смог обыграть «Сан-Антонио» (131:129) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (130:120).

«Милуоки»

Турнирное положение: «Милуоки» вернул второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баксы» обошли в регулярном чемпионате «Кливленд». На данный момент «баксы» провели 65 матчей с положительным балансом побед и поражений: 42 выигрыша и 23 проигрыша.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: Команда из штата Висконсин поправила турнирное положение во многом благодаря победе над «Лос-Анджелес Клипперс» (124:117). Вклад в победу «Милуоки» над «парусниками» внёс Дэмиан Лиллард, защитник «оленей» оформил в поединке дабл-дабл из 35 очков и 11 передач. До трипл-дабла игроку не хватило трёх подборов.

Не сыграют: Крис Миддлтон находится в лазарете с травмой лодыжки, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: От травмы паха восстановился один из ключевых игроков «Милуоки» Крис Ливингстон.

Статистика для ставок

В этом сезоне «Сакраменто» и «Милуоки» сыграли один раз

«Милуоки» переиграл «Сакраменто» со счетом 143:142

«Милуоки» прервал проигрышную серию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. На победу «Сакраменто» — 1.93.

Фора «Сакраменто» (+1.5) и фора «Милуоки» (-1.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

Прогноз: Ожидается непредсказуемая по сути двух равных соперников. В прошлый раз соперников в очном поединке разделило всего одно очко. К тому же «Сакраменто» и «Милуоки» тогда пришлось играть овертайм, чтобы определить победителя. Успеха тогда добились баскетболисты «Милуоки», так что у «Сакраменто» есть шанс взять реванш за проигрыш в первом круге.

Ставка: Победа «Сакраменто» с коэффициентом 1.93.

Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Сакраменто».

Ставка: Фора «Сакраменто» (+1.5) с коэффициентом 1.83.