2-й таймЧелси — НьюкаслОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Ньюкасл»«Челси» — «Ньюкасл». Онлайн «Интер» — «Атлетико»ЛЧ. Второй раунд «дерби Марадоны», шанс для «Арсенала», интрига в Мадриде «Трактор» в игре с «Салаватом»Сенсации «Автомобилиста» и «Трактора», настырные «Амур» и «Динамо» Минск
  • 22:14
    • «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы на игру АПЛ
  • 21:40
    • Стал известен состав сборной России
  • 21:29
    • «Торпедо» и «Тюмень» не смогли поразить ворота друг друга
    Все новости спорта

    Возьмет ли «Сакраменто» реванш у соперника?

    «Сакраменто» — «Милуоки». Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 13 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сакраменто Кингз Прогнозы на Милуоки Бакс
    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Милуоки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хьюстон» — «Сакраменто»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Милуоки». Игра пройдет на стадионе «Голден 1 Арена» 13 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сакраменто» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 13 Марта 2024 года

    «Сакраменто»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» расположился на 7 месте. «Калифорнийцы» провели в этом сезоне 63 матча при 36 победах и 27 поражениях.

    Последние матчи: Прервалась выигрышная серия «Сакраменто», команда в прошедшем туре уступила «Хьюстону» (104:112).

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится Александр Везенков.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: До встречи с «Хьюстоном» у калифорнийского клуба был победная серия, которая состояла из двух игр. Ранее «Сакраменто» смог обыграть «Сан-Антонио» (131:129) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (130:120).

    «Милуоки»

    Турнирное положение: «Милуоки» вернул второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баксы» обошли в регулярном чемпионате «Кливленд». На данный момент «баксы» провели 65 матчей с положительным балансом побед и поражений: 42 выигрыша и 23 проигрыша.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Команда из штата Висконсин поправила турнирное положение во многом благодаря победе над «Лос-Анджелес Клипперс» (124:117). Вклад в победу «Милуоки» над «парусниками» внёс Дэмиан Лиллард, защитник «оленей» оформил в поединке дабл-дабл из 35 очков и 11 передач. До трипл-дабла игроку не хватило трёх подборов.

    Не сыграют: Крис Миддлтон находится в лазарете с травмой лодыжки, дисквалифицированных на матч нет.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: От травмы паха восстановился один из ключевых игроков «Милуоки» Крис Ливингстон.

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Сакраменто» и «Милуоки» сыграли один раз

    • «Милуоки» переиграл «Сакраменто» со счетом 143:142

    • «Милуоки» прервал проигрышную серию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. На победу «Сакраменто» — 1.93.

    Фора «Сакраменто» (+1.5) и фора «Милуоки» (-1.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: Ожидается непредсказуемая по сути двух равных соперников. В прошлый раз соперников в очном поединке разделило всего одно очко. К тому же «Сакраменто» и «Милуоки» тогда пришлось играть овертайм, чтобы определить победителя. Успеха тогда добились баскетболисты «Милуоки», так что у «Сакраменто» есть шанс взять реванш за проигрыш в первом круге.

    Ставка: Победа «Сакраменто» с коэффициентом 1.93.

    Прогноз: Можно подстраховаться и сыграть на форе «Сакраменто».

    Ставка: Фора «Сакраменто» (+1.5) с коэффициентом 1.83.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Детройт — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бостон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кливленд — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Чикаго — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Джокович — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Денвер — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Медведев — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Портленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ульсан Хендэ — Чонбук Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ЛНЗ Черкассы — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Милуоки» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 13.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Возьмет ли «Сакраменто» реванш у соперника?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры