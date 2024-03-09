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    «Хьюстон» увезёт победу из Орегона?

    «Портленд» — «Хьюстон». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 9 марта 2024 года

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    «Хьюстон» — «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Портленде на арене «Мода Центр» 9 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Портленд» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Марта 2024 года

    «Портленд»

    Турнирное положение: Команда из Орегона — «Портленд» расположился на предпоследнем 14 месте в турнирной таблице Западной конференции. «Речники» в этом сезоне провели 61 матче: выиграли 17 встреч и проиграли 44 поединка.

    Последние матчи: «Портленд» потерпел поражение в минувшем туре одному из лидеров Западной конференции — «Оклахоме» (120:128).

    Не сыграют: В лазарете «Портленда» находятся 5 баскетболистов: травмированы Камара, Брогдон, Руперт, Эйтон и Хендерсон.

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    Состояние команды: В последних пяти встречах «Портленд» добился двух побед, при этом трижды проиграв. Так «речниками» был дважды обыгран «Мемфис» (107:100, 122:92). Также команда из Орегона уступила «Миннесоте» (114:119) и «Майами» (96:106).

    «Хьюстон»

    Турнирное положение: На данный момент «Хьюстон» занимает в турнирной таблице Западной конференции 12 место, одержав 27 побед и потерпев 35 поражений.

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    Последние матчи: Прервалась победная серия команды, в рамках минувшего игрового дня «Хьюстон» проиграл на своей арене «Лос-Анджелес Клипперс» (116:122).

    Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги. Под вопросом участие Джеффа Грина, который травмировал колено в поединке против «Сан-Атнтонио» и уже пропустил игру с «Клипперс», дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: Ранее «Хьюстон» смог обыграть «Сан-Антонио» (114:101) и «Финикс» (118:109).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Портленд» и «Хьюстон» играли 1 раз

    • «Портленд» в первом круге обыграл «Хьюстон» со счётом 137:131

    • Выигрышная серия «Портленда» состояла из 2 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. На победу «Портленда» — 2.69.

    ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: «Хьюстон» в этой встрече не должен столкнуться с проблемой. Высока вероятность, что «ракеты» добьются уверенной победы над соперником.

    Ставка: Фора «Хьюстона» (-4.5) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: В среднем матчи с участием «Портленда» и «Хьюстона» завершаются на отметке в 230 очков.

    Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.91.

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    Ставка и прогноз на матч «Портленд» — «Хьюстон» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Хьюстон» увезёт победу из Орегона?
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