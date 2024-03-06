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    «Сан-Антонио» продлит выигрышную серию до трёх матчей?

    «Хьюстон» — «Сан-Антонио». Ставка (к. 3.51) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 6 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Сан-Антонио»
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    «Торонто» — «Сан-Антонио»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет на арене «Тойота» 6 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Хьюстон» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 06 Марта 2024 года

    «Хьюстон»

    Турнирное положение: Надежды на выход в плей-ин у «Хьюстона» постепенно угасают. Команда отдалилась от 10 места на шесть побед. На данный момент «ракеты» занимают в турнирной таблице Западной конференции 12 место, одержав 26 побед и потерпев 34 поражения.

    Последние матчи: Джален Грин сыграл ключевую роль в матче против «Финикса». Защитник «Хьюстона» набрал в поединке 34 очко, до даб-дабл игроку не хватило одного подбора.

    Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги, дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Последние три встречи регулярного чемпионата для «Хьюстона» завершились со знаком минус, команда уступила «Финиксу» (105:110) и «Оклахоме» (95:112, 110:123).

    «Сан-Антонио»

    Турнирное положение: До конца регулярного чемпионата баскетболистам «Сан-Антонио» осталось провести 21 матч. На данный момент техасский коллектив занимает последнее 15 место в турнирной таблице Западной конференции. За плечами «шпор» 13 побед и 48 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Второй тур подряд «Сан-Антонио» выигрывает в регулярном чемпионате. На этот раз «шпоры» выиграли у «Индианы» (117:105). Решающую роль в поединке сыграл Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 12 подборов.

    Не сыграют: В лазарете техасского коллектива из-за травмы колена по-прежнему находится Чарльз Бэсси. Также не сыграет в матче Джулиан Шампэйн из-за травмы лодыжки. Дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: Ранее «Сан-Антонио» не смог выиграть у «Миннесоты» (105:114), «Юты» (109:128), «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:123), «Сакраменто» (122:127) и «Далласа» (93:116).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Сан-Антонио» и «Хьюстон» играли 3 раза

    • «Сан-Антонио» дважды обыграл «Хьюстон» (126:122,117:103)

    • «Хьюстон» смог переиграть «Сан-Антонио» со счетом 93:82

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. На победу «Сан-Антонио» — 3.51.

    ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

    Прогноз: «Сан-Антонио» поймал волну, хоть и аутсайдер Западной конференции. Однако последние две победы техасского коллектива в турнире, могут вдохновить команду на предстоящую игру. Ставим на победу «Сан-Антонио».

    Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 3.51.

    Прогноз: Можно подстраховать и сыграть на положительной форе «Сан-Антонио».

    Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+7) с коэффициентом 2.13.

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    Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Сан-Антонио» с коэффициентом 3.51. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Сан-Антонио» продлит выигрышную серию до трёх матчей?
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