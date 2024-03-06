В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет на арене «Тойота» 6 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Хьюстон» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хьюстон»

Турнирное положение: Надежды на выход в плей-ин у «Хьюстона» постепенно угасают. Команда отдалилась от 10 места на шесть побед. На данный момент «ракеты» занимают в турнирной таблице Западной конференции 12 место, одержав 26 побед и потерпев 34 поражения.

Последние матчи: Джален Грин сыграл ключевую роль в матче против «Финикса». Защитник «Хьюстона» набрал в поединке 34 очко, до даб-дабл игроку не хватило одного подбора.

Не сыграют: В лазарете команды Тари Изон, у которого травма ноги, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: Последние три встречи регулярного чемпионата для «Хьюстона» завершились со знаком минус, команда уступила «Финиксу» (105:110) и «Оклахоме» (95:112, 110:123).

«Сан-Антонио»

Турнирное положение: До конца регулярного чемпионата баскетболистам «Сан-Антонио» осталось провести 21 матч. На данный момент техасский коллектив занимает последнее 15 место в турнирной таблице Западной конференции. За плечами «шпор» 13 побед и 48 поражений.

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Последние матчи: Второй тур подряд «Сан-Антонио» выигрывает в регулярном чемпионате. На этот раз «шпоры» выиграли у «Индианы» (117:105). Решающую роль в поединке сыграл Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 12 подборов.

Не сыграют: В лазарете техасского коллектива из-за травмы колена по-прежнему находится Чарльз Бэсси. Также не сыграет в матче Джулиан Шампэйн из-за травмы лодыжки. Дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Ранее «Сан-Антонио» не смог выиграть у «Миннесоты» (105:114), «Юты» (109:128), «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:123), «Сакраменто» (122:127) и «Далласа» (93:116).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Сан-Антонио» и «Хьюстон» играли 3 раза

«Сан-Антонио» дважды обыграл «Хьюстон» (126:122,117:103)

«Хьюстон» смог переиграть «Сан-Антонио» со счетом 93:82

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. На победу «Сан-Антонио» — 3.51.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

Прогноз: «Сан-Антонио» поймал волну, хоть и аутсайдер Западной конференции. Однако последние две победы техасского коллектива в турнире, могут вдохновить команду на предстоящую игру. Ставим на победу «Сан-Антонио».

Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 3.51.

Прогноз: Можно подстраховать и сыграть на положительной форе «Сан-Антонио».

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (+7) с коэффициентом 2.13.