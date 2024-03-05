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    «Сакраменто» не отдаст победу «Чикаго»?

    «Сакраменто» — «Чикаго». Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 5 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Чикаго»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на арене «Голден 1 Арена» 5 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сакраменто» — «Чикаго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Сакраменто»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» поднялся на 6 место. «Калифорнийцы» провели в этом сезоне 59 матчей при 34 победах и 25 поражениях.

    Последние матчи: «Сакраменто» с трудом выиграл у «Миннесоты» (124:120). Хотя победителя соперники определили в дополнительное время, так как основное время поединка завершилось вничью (115:115).

    Защитник «Сакраменто» Малик Монк набрал 39 очков, совершил 4 подбора и отдал 4 передачи.

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится Александр Везенков. Из-за поврежденного колена из строя выбыл лидер «Сакраменто» Де’Аарон Фокс.

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    Состояние команды: «Сакраменто» удалось прервать чёрную полосу, ранее «короли» проиграли «Денверу» (96:117) и «Майами» (110:121).

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Клуб из Иллинойса закрепился на 9 м месте турнирной таблицы Восточной конференции. В 60 матчах регулярного чемпионата «Чикаго» одержал 28 побед и потерпел 32 поражения.

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    Последние матчи: «Чикаго» допустил осечку в матче против «Милуоки» (97:113). До этого у иллинойсцев была важная победа над «Кливлендом» (132:123). Ключевую роль в игре сыграл Демар Дерозан, который оформил дабл-дабл из 35 очков и 10 подборов.

    Не сыграют: 5 баскетболистов «Чикаго» находятся в лазарете из-за травм. Выбыли из строя Лонзо Болл, Торри Крэйг, Зак Лавин, Патрик Уильямс и Карузо.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Чикаго» выиграл две встречи, обыграв также «Нью-Орлеан» (114:106). А еще были зафиксированы поражения от «Детройта» (95:105) и «Бостона» (112:129).

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Сакраменто» выиграл у «Чикаго» (123:115)

    • «Сакраменто» и «Чикаго» чаще всего побеждают в овертайме

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. На победу «Чикаго» — 3.06.

    ТБ 227.5 и ТМ 227.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

    Прогноз: Обе команды имеют кадровые проблем, много игроков находятся в лазарете. Однако у «Сакраменто» больше шансов добиться успеха, даже без основного своего лидера Фокса.

    Ставка: Фора «Сакраменто» (-6.5) с коэффициентом 1.97.

    Прогноз: А можно сыграть в пользу победы одной из команд, но с небольшим перевесом в счёте.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

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    Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Чикаго» с коэффициентом 1.97. Дата матча: 05.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Сакраменто» не отдаст победу «Чикаго»?
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