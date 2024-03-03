В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на арене «Американ Эйрлайнс Центр» 3 марта. Начало встречи — в 21:00 мск. «Даллас» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Техасские «ковбои» находятся в двух победах от стадии плей-офф, а пока баскетболисты «Далласа» расположились на 8 месте турнирной таблицы Западной конференции.

Последние матчи: «Даллас» не смог добиться положительного результата в последней игре баскетбольной ассоциации. «Маверикс» в гостях проиграл «Бостону» со счётом 110:138.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

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Состояние команды: Два баскетболиста «Далласа» вернулись в строй после травм. Вот их имена: Дерек Лайвли оправился от сломанного носа, а Данте Экзам восстановился от травмированного колена.

В последних пяти матчах «Даллас» смог выиграть у «Торонто» (136:125) и «Финикса» (123:113), но проиграл «Кливленду» (119:121) и «Индиане» (111:133).

«Филадельфия»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает 5 место, одержав 34 победы и потерпев 25 поражений.

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Последние матчи: Тайриз Макси принес победу своей команде в поединке против «Шарлотт» (121:114) в рамках минувшего игрового дня. Баскетболист отправил в кольцо соперника 33 очка, совершил 6 подборов и отдал 5 передач.

Не сыграют: В лазарете «Филадельфии» находятся 5 игроков. Точно не сыграют в матче против «Далласа» Роберт Ковингтон и Джоэл Эмбиил, у обоих травма колена. С травмой спины из игры выбыл Де'Энтони Мелтон. Под вопросом участие Кеньон Мартин (травма лодыжки) и Келли Дж.Убре (травма плеча).

Состояние команды: В последних пяти встречах «Филадельфия» проиграла три раза. «76-е» потерпели фиаско в матчах против «Бостона» (99:117), «Милуоки» (98:119) и «Нью-Йорка» (96:110).

Статистика для ставок

«Даллас» выиграл у «Филадельфии» в первом круге (118:102)

В последних 5 матчах «Даллас» и «Филадельфия» одержали 2 победы и потерпели 3 проигрыша

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Даллас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. На победу «Филадельфии» — 3.84.

ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.99 соответственно.

Прогноз: «Даллас» может воспользоваться обескровленным составом «Филадельфии». Без Эмибиида «76-м» будет сложно добиться положительного исхода, так что ставим на победу техасцев.

Ставка: Фора «Далласа» (-8.5) с коэффициентом 2.01.

Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Далласа» и «Филадельфии» забросили друг другу 220 очков. Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТМ 237.5 с коэффициентом 1.99.