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    Все новости спорта

    Продлит ли «Бостон» победную серию?

    «Бостон» — «Голден Стэйт». Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 3 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Голден Стэйт»
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    «Торонто» — «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет на арене «ТД Гарден» 3 марта. Начало встречи — в 23:30 мск. «Бостон» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 03 Марта 2024 года

    «Бостон»

    Турнирное положение: «Бостон» еще сильнее закрепился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, сыграв 59 матчей в регулярном чемпионате. «Кельты» выиграли 47 встреч, но потерпели фиаско в 12 встречах.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Бостон» одержал новую викторию, переиграв дома «Даллас» (138:110). Вклад в победу «кельтов» внёс Джейсон Тейтум, который отправил в кольцо соперника 32 очка. Хотя лучшим игроком поединка стал Лука Дончич — лидер «Далласа», он оформил трипл-дабл из 37 очков, 12 подборов и 11 передач.

    Не сыграют: Под вопросом участие в предстоящем матче Ошаэ Бриссетта, есть вероятность, что игрок останется в лазарете.

    Состояние команды: От травм восстановились Кристапс Порзингис и Эл Хофорд. Выигрышная серия «Бостона» составляет 10 матчей.

    «Голден Стэйт»

    Турнирное положение: «Золотые» улучшили положение в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Стэйт» поднялся на одну строчку вверх, расположившись на 9 месте при 32 победы и 27 пораженияй.

    Последние матчи: «Голден Стэйт» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате, переиграв на выезде «Торонто» (120:105). Лучшей результативностью отметился Стефен Карри, который набрал 25 очков.

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой колена находится Руй Аиртон. Под вопрос участие Эндрю Уиггинса, игрок возможно не сыграет в предстоящей игре по семейным обстоятельствам.

    Состояние команды: В строй калифорнийской команды вернулись Клей Томпсон, Гэри Пэйтон и Крис Пол.

    Статистика для ставок

    • «Голден Стэйт» выиграл у «Бостона» (132:126)

    • Выигрышная серия «Бостона» составляет 6 матчей

    • В среднем за игру «Голден Стэйт» забрасывает 120 очков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. На победу «Голден Стэйт» — 4.93.

    ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.94 соответственно.

    Прогноз: «Бостон» нацелен продлить победную серию, в матче против «Голден Стэйт» это будет сделать сложно. Но учитывая опыт прошлой игры, в которой «кельты» переиграли «быков» с разницей в 6 очков, можно смело сыграть в пользу виктории лидера Восточной конференции.

    Ставка: Фора «Бостона» (-10) с коэффициентом 2.06.

    Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Бостона» и «Голден Стэйт» забросили друг другу 258 очков. Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТМ 231.5 с коэффициентом 1.94.

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    Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Голден Стэйт» с коэффициентом 2.06. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Бостон» победную серию?
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