«Бостон»
Турнирное положение: «Бостон» еще сильнее закрепился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, сыграв 59 матчей в регулярном чемпионате. «Кельты» выиграли 47 встреч, но потерпели фиаско в 12 встречах.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Бостон» одержал новую викторию, переиграв дома «Даллас» (138:110). Вклад в победу «кельтов» внёс Джейсон Тейтум, который отправил в кольцо соперника 32 очка. Хотя лучшим игроком поединка стал Лука Дончич — лидер «Далласа», он оформил трипл-дабл из 37 очков, 12 подборов и 11 передач.
Не сыграют: Под вопросом участие в предстоящем матче Ошаэ Бриссетта, есть вероятность, что игрок останется в лазарете.
Состояние команды: От травм восстановились Кристапс Порзингис и Эл Хофорд. Выигрышная серия «Бостона» составляет 10 матчей.
«Голден Стэйт»
Турнирное положение: «Золотые» улучшили положение в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Стэйт» поднялся на одну строчку вверх, расположившись на 9 месте при 32 победы и 27 пораженияй.
Последние матчи: «Голден Стэйт» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате, переиграв на выезде «Торонто» (120:105). Лучшей результативностью отметился Стефен Карри, который набрал 25 очков.
Не сыграют: В лазарете команды с травмой колена находится Руй Аиртон. Под вопрос участие Эндрю Уиггинса, игрок возможно не сыграет в предстоящей игре по семейным обстоятельствам.
Состояние команды: В строй калифорнийской команды вернулись Клей Томпсон, Гэри Пэйтон и Крис Пол.
Статистика для ставок
- «Голден Стэйт» выиграл у «Бостона» (132:126)
- Выигрышная серия «Бостона» составляет 6 матчей
- В среднем за игру «Голден Стэйт» забрасывает 120 очков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. На победу «Голден Стэйт» — 4.93.
ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.94 соответственно.
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Прогноз: «Бостон» нацелен продлить победную серию, в матче против «Голден Стэйт» это будет сделать сложно. Но учитывая опыт прошлой игры, в которой «кельты» переиграли «быков» с разницей в 6 очков, можно смело сыграть в пользу виктории лидера Восточной конференции.
Ставка: Фора «Бостона» (-10) с коэффициентом 2.06.
Прогноз: В прошлый раз баскетболисты «Бостона» и «Голден Стэйт» забросили друг другу 258 очков. Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТМ 231.5 с коэффициентом 1.94.