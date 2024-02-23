«Торонто»
Турнирное положение: Не хочется говорить, что проект «Торонто» окончательно свернулся, но признаки его жизни отчетливо об этом напоминают.
Последние матчи: Канадский клуб не смог ничего поделать в последних трех поединках, проиграв не самым сильным франшизам.
Травмированные игроки: У команды Вона в данный момент времени не могут принимать участие в матчах Уайтхед, Джонсон и Шарп.
Общий тонус клуба: Соперники примерно равны, но за «Рэпторз» будет факт домашнего паркета и довольно шумных трибун.
«Бруклин»
Турнирное положение: Относительно игры «Бруклина» в этом сезоне не высказался только ленивый, но это и неудивительно, поскольку Вон совсем не контролирует свой клуб.
Последние матчи: За шесть последних матчей клуб из Нью-Йорка смог разжиться всего лишь одной победой над «Сан-Антонио».
Травмированные игроки: Сейчас у «Нетс» не может играть только Уайтхед, и перед травмой ноги он вполне мог претендовать на звание лучшего обороняющегося лиги.
Общий тонус клуба: В игре против такого же слабого «Торонто» гости вполне могут замахнуться на успех.
Статистика для ставок
- «Торонто» проиграл три последних матча по календарю
- «Бруклин» выиграл у «Торонто» три последних гостевых встречи
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 1.78, а на победу «Бруклина» — 2.11.
Прогноз: У гостей больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: Игра получится равной и мало результативной
Ставка: П2 с коэффициентом 2.11.
Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.13.