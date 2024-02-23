В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 23 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: Не хочется говорить, что проект «Торонто» окончательно свернулся, но признаки его жизни отчетливо об этом напоминают.

Последние матчи: Канадский клуб не смог ничего поделать в последних трех поединках, проиграв не самым сильным франшизам.

Травмированные игроки: У команды Вона в данный момент времени не могут принимать участие в матчах Уайтхед, Джонсон и Шарп.

Общий тонус клуба: Соперники примерно равны, но за «Рэпторз» будет факт домашнего паркета и довольно шумных трибун.

«Бруклин»

Турнирное положение: Относительно игры «Бруклина» в этом сезоне не высказался только ленивый, но это и неудивительно, поскольку Вон совсем не контролирует свой клуб.

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Последние матчи: За шесть последних матчей клуб из Нью-Йорка смог разжиться всего лишь одной победой над «Сан-Антонио».

Травмированные игроки: Сейчас у «Нетс» не может играть только Уайтхед, и перед травмой ноги он вполне мог претендовать на звание лучшего обороняющегося лиги.

Общий тонус клуба: В игре против такого же слабого «Торонто» гости вполне могут замахнуться на успех.

Статистика для ставок

«Торонто» проиграл три последних матча по календарю

«Бруклин» выиграл у «Торонто» три последних гостевых встречи

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 1.78, а на победу «Бруклина» — 2.11.

Прогноз: У гостей больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Игра получится равной и мало результативной

Ставка: П2 с коэффициентом 2.11.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.13.