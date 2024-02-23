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    «Торонто» сможет прервать чёрную полосу?

    «Торонто» — «Бруклин». Ставка (к. 2.11) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 23 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Бруклин»
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    «Торонто»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 23 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торонто»

    Турнирное положение: Не хочется говорить, что проект «Торонто» окончательно свернулся, но признаки его жизни отчетливо об этом напоминают.

    Последние матчи: Канадский клуб не смог ничего поделать в последних трех поединках, проиграв не самым сильным франшизам.

    Травмированные игроки: У команды Вона в данный момент времени не могут принимать участие в матчах Уайтхед, Джонсон и Шарп.

    Общий тонус клуба: Соперники примерно равны, но за «Рэпторз» будет факт домашнего паркета и довольно шумных трибун.

    «Бруклин»

    Турнирное положение: Относительно игры «Бруклина» в этом сезоне не высказался только ленивый, но это и неудивительно, поскольку Вон совсем не контролирует свой клуб.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: За шесть последних матчей клуб из Нью-Йорка смог разжиться всего лишь одной победой над «Сан-Антонио».

    Травмированные игроки: Сейчас у «Нетс» не может играть только Уайтхед, и перед травмой ноги он вполне мог претендовать на звание лучшего обороняющегося лиги.

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    Общий тонус клуба: В игре против такого же слабого «Торонто» гости вполне могут замахнуться на успех.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» проиграл три последних матча по календарю

    • «Бруклин» выиграл у «Торонто» три последних гостевых встречи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 1.78, а на победу «Бруклина» — 2.11.

    Прогноз: У гостей больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Игра получится равной и мало результативной

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.11.

    Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.13.

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    «Торонто» — «Бруклин»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Торонто» сможет прервать чёрную полосу?
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