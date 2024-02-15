«Бостон»
Турнирное положение: «Бостон» ожидаемо идет в верху турнирной таблицы Востока, но внезапно встречающиеся поражения портят общую картину выступлений «Селтикс» в этой регулярке.
Последние матчи: Подопечные Маззуллы только проводили матч против «сеточников» и полностью деклассировали своего соперника. Причем это случилось на паркете в Нью-Йорке.
Травмированные игроки: Травмированных игроков у коллектива из Массачусетса по-прежнему не имеется.
Общий тонус клуба: Ещё один матч против «Бруклина» не сильно будет отличаться от сыгранной встречи день назад.
«Бруклин»
Турнирное положение: «Бруклин» старается вырваться из той ямы, в которую он угораздил около месяц назад, проигрывая всем подряд. Сейчас клуб размещается на 11 месте и отставание от выше разместившихся солидное.
Последние матчи: В последних играх снова никакого позитива, поскольку за пять сыгранных встреч всего лишь одна победа над немощным «Сан-Антонио».
Травмированные игроки: Главный тренер клуба Вон прямо сейчас не может рассчитывать на Уайтхеда и Джонсона.
Общий тонус клуба: Ещё одна против «Бостона» закончится для гостей без вариантов на какое-либо исправление.
Статистика для ставок
- «Бостон» имеет пять побед подряд в последних поединках
- «Бостон» за шесть последних очных поединков проиграл только одну встречу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.09, а на победу «Бруклина» — 5.63.
Прогноз: «Бостон» разделается со своим соперником максимально жестко.
Альтернативный прогноз: Общий тотал матча будет высоким.
Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 2.04.
Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.16.