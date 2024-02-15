В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 15 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» ожидаемо идет в верху турнирной таблицы Востока, но внезапно встречающиеся поражения портят общую картину выступлений «Селтикс» в этой регулярке.

Последние матчи: Подопечные Маззуллы только проводили матч против «сеточников» и полностью деклассировали своего соперника. Причем это случилось на паркете в Нью-Йорке.

Травмированные игроки: Травмированных игроков у коллектива из Массачусетса по-прежнему не имеется.

Все прогнозы на НБА

Общий тонус клуба: Ещё один матч против «Бруклина» не сильно будет отличаться от сыгранной встречи день назад.

«Бруклин»

Турнирное положение: «Бруклин» старается вырваться из той ямы, в которую он угораздил около месяц назад, проигрывая всем подряд. Сейчас клуб размещается на 11 месте и отставание от выше разместившихся солидное.

Последние матчи: В последних играх снова никакого позитива, поскольку за пять сыгранных встреч всего лишь одна победа над немощным «Сан-Антонио».

Травмированные игроки: Главный тренер клуба Вон прямо сейчас не может рассчитывать на Уайтхеда и Джонсона.

Общий тонус клуба: Ещё одна против «Бостона» закончится для гостей без вариантов на какое-либо исправление.

Статистика для ставок

«Бостон» имеет пять побед подряд в последних поединках

«Бостон» за шесть последних очных поединков проиграл только одну встречу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.09, а на победу «Бруклина» — 5.63.

Прогноз: «Бостон» разделается со своим соперником максимально жестко.

Альтернативный прогноз: Общий тотал матча будет высоким.

Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 2.04.

Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.16.