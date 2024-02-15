ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Клаудиньо («Зенит»)Первый трофей в году. «Зенит» разнес второй состав «Сантоса» на Кубке равноправия Сборная КатараОтсутствие доминирующей силы и прогресс аутсайдеров. Что Кубки Азии и Африки говорят нам о ЧМ-2026 Томас ТухельТухлая и побитая. «Бавария» Тухеля выглядит потерянной
    Все новости спорта

    «Бруклин» снова ждет позор?

    «Бостон» — «Бруклин». Ставка (к. 2.04) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 15 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бостон Селтикс Прогнозы на Бруклин Нетс
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Бруклин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бруклин»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 15 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Бостон» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 15 Февраля 2024 года

    «Бостон»

    Турнирное положение: «Бостон» ожидаемо идет в верху турнирной таблицы Востока, но внезапно встречающиеся поражения портят общую картину выступлений «Селтикс» в этой регулярке.

    Последние матчи: Подопечные Маззуллы только проводили матч против «сеточников» и полностью деклассировали своего соперника. Причем это случилось на паркете в Нью-Йорке.

    Травмированные игроки: Травмированных игроков у коллектива из Массачусетса по-прежнему не имеется.

    Все прогнозы на НБА

    Общий тонус клуба: Ещё один матч против «Бруклина» не сильно будет отличаться от сыгранной встречи день назад.

    «Бруклин»

    Турнирное положение: «Бруклин» старается вырваться из той ямы, в которую он угораздил около месяц назад, проигрывая всем подряд. Сейчас клуб размещается на 11 месте и отставание от выше разместившихся солидное.

    Последние матчи: В последних играх снова никакого позитива, поскольку за пять сыгранных встреч всего лишь одна победа над немощным «Сан-Антонио».

    Травмированные игроки: Главный тренер клуба Вон прямо сейчас не может рассчитывать на Уайтхеда и Джонсона.

    Общий тонус клуба: Ещё одна против «Бостона» закончится для гостей без вариантов на какое-либо исправление.

    Статистика для ставок

    • «Бостон» имеет пять побед подряд в последних поединках

    • «Бостон» за шесть последних очных поединков проиграл только одну встречу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.09, а на победу «Бруклина» — 5.63.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: «Бостон» разделается со своим соперником максимально жестко.

    Альтернативный прогноз: Общий тотал матча будет высоким.

    Ставка: Ф1 (-12) с коэффициентом 2.04.

    Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.16.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Финикс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Портленд — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шаповалов — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Руусувуори — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вондроушова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Раонич — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Свентек — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спартак — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сочи — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч ПАОК — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Болонья — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бостон» — «Бруклин»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Бруклин» снова ждет позор?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры