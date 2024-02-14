В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Финиксе на арене «Футпринт Центр» 14 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Финикс» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

Турнирное положение: «Финикс» потерял одну позицию и расположился на 6-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. У «солнечных» положительный баланс игр: 31 победа и 22 поражения.

Последние матчи: Прервалась выигрышная серия «Финикса», которая состояла из трех матчей. В минувшем туре «солнечные» на выезде проиграли «Голден Стэйт» (112:113).

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Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено. Дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: Вернулся в строй лидер команды Девин Букер, который оправился от травмы. Так что «Финикс» может обрести силу к предстоящему поединку с «Сакраменто».

К тому же у «Финикса» была выигрышная серия, ранее команда обыграла «Юту» (129:115), «Милуоки» (114:106) и «Вашингтон» (140:112).

«Сакраменто»

Турнирное положение: «Сакраменто» потерял две строчки и расположился на 7-м месте в Западной конференции. «Кингз» выиграл 30 матчей и потерпел 22 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Сакраменто» проиграл в гостях «Оклахоме» (113:127). Несмотря на проигрыш отметим в составе «королей» лидера Шэй Гилджес-Александера, который отправил в кольцо соперника 38 очков.

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Не сыграют: Доминиканский защитник Крис Дуарте получил травму лодыжки, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Сакраменто» в этом сезоне играет с переменным успехом, в активе команды победы над «Денвером» (135:106) и «Чикаго» (123:115), но и были поражения от «Детройта» (120:133) и «Кливленда» (110:136).

Статистика для ставок

Соперники встретятся в 4-й раз в этом сезоне

«Финикс» переиграл «Сакраменто» в третьем матче противостояния (119:117)

«Сакраменто» в декабре 2023 дважды обыграл «Финикс» (120:105, 114:106)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. На победу «Сакраменто» — 2.61.

ТБ 243 и ТМ 243 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Оба клуба потерпели фиаско в минувшем туре, однако «Финикс» сейчас выглядит предпочтительнее, так как в состав команды вернулся лидер клуба Девин Букер. Ставим на победу хозяев.

Ставка: Фора «Финикса» (-5.5) с коэффициентом 2.08.

Прогноз: 220 очков за игру — средний показатель результативности очных матчей «Сакраменто» и «Финикса». Можно рискнуть и сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 239 с коэффициентом 2.14.