ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нино до «Зенита» был капитаном «Флуминенсе»Топ-7 зимних трансферов РПЛ Тиагу Силва — защитник «Челси» Трансферный дайджест. 6 — 12 февраля Дарья КасаткинаВторой финал Касаткиной, пятый титул Эмбера и первая за четыре года победа Плишковой
  • 11:49
    • Подпишись на нас в ВК и Telegram и получи от LiveSport 10000 рублей
  • 01:04
    • «Челси» вырвал победу у «Кристал Пэлас»
  • 00:39
    • «Ювентус» сенсационно уступил «Удинезе» на своем поле в Серии А
    Все новости спорта

    «Финикс» восстановит паритет в дуэли с «Кингз»?

    «Финикс» — «Сакраменто». Ставка (к. 2.08) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 14 февраля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз Прогнозы на Сакраменто Кингз
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Сакраменто»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Чикаго» — «Сакраменто»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Финиксе на арене «Футпринт Центр» 14 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Финикс» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 14 Февраля 2024 года

    «Финикс»

    Турнирное положение: «Финикс» потерял одну позицию и расположился на 6-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. У «солнечных» положительный баланс игр: 31 победа и 22 поражения.

    Последние матчи: Прервалась выигрышная серия «Финикса», которая состояла из трех матчей. В минувшем туре «солнечные» на выезде проиграли «Голден Стэйт» (112:113).

    Все прогнозы на НБА

    Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено. Дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Состояние команды: Вернулся в строй лидер команды Девин Букер, который оправился от травмы. Так что «Финикс» может обрести силу к предстоящему поединку с «Сакраменто».

    К тому же у «Финикса» была выигрышная серия, ранее команда обыграла «Юту» (129:115), «Милуоки» (114:106) и «Вашингтон» (140:112).

    «Сакраменто»

    Турнирное положение: «Сакраменто» потерял две строчки и расположился на 7-м месте в Западной конференции. «Кингз» выиграл 30 матчей и потерпел 22 поражения.

    Последние матчи: В рамках минувшего тура «Сакраменто» проиграл в гостях «Оклахоме» (113:127). Несмотря на проигрыш отметим в составе «королей» лидера Шэй Гилджес-Александера, который отправил в кольцо соперника 38 очков.

    Все прогнозы на спорт

    Не сыграют: Доминиканский защитник Крис Дуарте получил травму лодыжки, дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: «Сакраменто» в этом сезоне играет с переменным успехом, в активе команды победы над «Денвером» (135:106) и «Чикаго» (123:115), но и были поражения от «Детройта» (120:133) и «Кливленда» (110:136).

    Статистика для ставок

    • Соперники встретятся в 4-й раз в этом сезоне

    • «Финикс» переиграл «Сакраменто» в третьем матче противостояния (119:117)

    • «Сакраменто» в декабре 2023 дважды обыграл «Финикс» (120:105, 114:106)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. На победу «Сакраменто» — 2.61.

    ТБ 243 и ТМ 243 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: Оба клуба потерпели фиаско в минувшем туре, однако «Финикс» сейчас выглядит предпочтительнее, так как в состав команды вернулся лидер клуба Девин Букер. Ставим на победу хозяев.

    Ставка: Фора «Финикса» (-5.5) с коэффициентом 2.08.

    Прогноз: 220 очков за игру — средний показатель результативности очных матчей «Сакраменто» и «Финикса». Можно рискнуть и сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 239 с коэффициентом 2.14.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Даллас — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Юта — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Амур — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Чорич — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Де Минор — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Костюк — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Чжан — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Андреева — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Сантос
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Финикс» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 14.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» восстановит паритет в дуэли с «Кингз»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры