«Финикс»
Турнирное положение: «Финикс» потерял одну позицию и расположился на 6-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. У «солнечных» положительный баланс игр: 31 победа и 22 поражения.
Последние матчи: Прервалась выигрышная серия «Финикса», которая состояла из трех матчей. В минувшем туре «солнечные» на выезде проиграли «Голден Стэйт» (112:113).
Не сыграют: Дэмион Ли Ли — у баскетболиста травмировано колено. Дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: Вернулся в строй лидер команды Девин Букер, который оправился от травмы. Так что «Финикс» может обрести силу к предстоящему поединку с «Сакраменто».
К тому же у «Финикса» была выигрышная серия, ранее команда обыграла «Юту» (129:115), «Милуоки» (114:106) и «Вашингтон» (140:112).
«Сакраменто»
Турнирное положение: «Сакраменто» потерял две строчки и расположился на 7-м месте в Западной конференции. «Кингз» выиграл 30 матчей и потерпел 22 поражения.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Сакраменто» проиграл в гостях «Оклахоме» (113:127). Несмотря на проигрыш отметим в составе «королей» лидера Шэй Гилджес-Александера, который отправил в кольцо соперника 38 очков.
Не сыграют: Доминиканский защитник Крис Дуарте получил травму лодыжки, дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Сакраменто» в этом сезоне играет с переменным успехом, в активе команды победы над «Денвером» (135:106) и «Чикаго» (123:115), но и были поражения от «Детройта» (120:133) и «Кливленда» (110:136).
Статистика для ставок
- Соперники встретятся в 4-й раз в этом сезоне
- «Финикс» переиграл «Сакраменто» в третьем матче противостояния (119:117)
- «Сакраменто» в декабре 2023 дважды обыграл «Финикс» (120:105, 114:106)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. На победу «Сакраменто» — 2.61.
ТБ 243 и ТМ 243 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
Прогноз: Оба клуба потерпели фиаско в минувшем туре, однако «Финикс» сейчас выглядит предпочтительнее, так как в состав команды вернулся лидер клуба Девин Букер. Ставим на победу хозяев.
Ставка: Фора «Финикса» (-5.5) с коэффициентом 2.08.
Прогноз: 220 очков за игру — средний показатель результативности очных матчей «Сакраменто» и «Финикса». Можно рискнуть и сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 239 с коэффициентом 2.14.