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    «Миннесота» продлит проигрышную серию «Милуоки»?

    «Милуоки» — «Миннесота». Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 9 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Миннесота»
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    «Торонто» — «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Фисерв Форум» 9 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Милуоки» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Февраля 2024 года

    «Милуоки»

    Турнирное положение: «Милуоки» в последних матчах регулярного чемпионата выступает крайне неудачно. Баскетболисты из штата Висконсин опустились со 2-го на 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: В предыдущем туре «Милуоки» потерпел поражение от «Финикса» (106:114). В этой встрече в составе «баксов» отметим игру лидера команды Янниса Адетокундбо, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов.

    В последниих матчах «олени» смогли выиграть лишь у «Далласа» (129:117), в остальных поединках «Милуоки» уступил «Юте» (108:123), «Портленду» (116:119) и «Денверу» (107:113).

    Все прогнозы на НБА

    Не сыграют: Крис Миддлтон и Дэмиан Лиллард — у форварда и защитника «Милуоки» — травма лодыжки. Дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: «Милуоки» в последних играх буквально буксует, команда не может вернуться на победный путь и продолжает терять позиции. Впереди игра против одного из ведущих клубов Западной конференции, так что баскетболистам «Милуоки» будет непросто в предстоящей игре.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: «Миннесота» — один из лидеров Западной конференции, «лесные волки» идут на втором месте в турнирной таблице, одержав 35 побед и потерпев 16 поражений.

    Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Миннесота» уступила «Чикаго» (123:129). Все решилось в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (115:115).

    Команда из Миннеаполиса в последнее время стала чаще проигрывать, была также неудачная игра с «Орландо» (106:108). Но все же побед у «Миннесоты» больше, чем проигрышей. За плечами команды есть виктории над «Хьюстоном» (111:90), «Далласом» (121:87) и «Оклахомой» (107:101).

    Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк. Дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: «Миннесота» голодная до побед, команда стремится вернуть себе лидерство в Западной конференции, которое «лесные волки» отдали «громобойцам» из Оклахомы.

    Статистика для ставок

    • «Милуоки» в этом сезоне дважды обыграл «Миннесоту» (123:114, 115:102)

    • В среднем за матч «Миннесота» забрасывает 106-108 очков

    • «Милуоки» не может выиграть второй матч подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.84. На победу «Миннесоты» — 2.01.

    ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

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    Прогноз: «Милуоки» в последних матчах буквально забуксовал, «Миннесота» выглядит более предпочтительно. Да и результативность у «лесных волков» лучше, чем у «баксов». Несмотря на то что «Милуоки» уже дважды обыгрывал «Миннесоту», у гостей есть все шансы добиться первой победы над соперником.

    Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.01.

    Прогноз: В двух предыдущих встречах баскетболисты «Милуоки» и «Миннесоты» забросили друг другу 217 и 237 очков. В том что третья очная игра соперников также получится результативной — нет сомнений.

    Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Милуоки» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 09.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Миннесота» продлит проигрышную серию «Милуоки»?
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