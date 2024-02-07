«Нью-Йорк»
«Нью-Йорк» до последнего своего поединка против «Лейкерс» имел в активе девять побед подряд, и вариантов, что он проиграет не самому грозному сопернику, было крайне мало.
Однако эта вероятность сработала, а Джеймс в очередной раз доказал, что с ним стоит считаться, пока он встрою.
Досадно, что все твои труды шли прахом именно таким образом, однако здесь становится понятно, что «Никс» ещё есть над чем работать.
В предстоящем поединке хозяева будут осаждать кольцо соперника с первых минут матча, и это станет основополагающим фактором для победы.
«Мемфис»
У «Мемфиса» закончилось топливо, и в пяти последних поединках у команды Дженкинса не было ни единого шанса, чтобы зацепиться хоть за какой-то матч.
А тут ещё и новость пришла, что травмированного Стивена Адамса обменяли в «Хьюстон». Довольно спорное решение, но оно уже осуществлено.
Молодежь пока что слабо случается наставлений тренера, поэтому и результат идет в низ по наклонной.
В матче с «Нью-Йорком» у гостей нет никаких шансов на успех, поскольку возможности двух клубов на данный момент времени просто несопоставимы.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Йорка» — 1.08, победа «Мемфиса» — 6.08.
Прогноз: «Нью-Йорк» реабилитируется за проигрыш в последнем матче.
Альтернативный прогноз: Встреча не будет результативной.
Ставка: Ф1 (-16) с коэффициентом 2.11.
Альтернативная ставка: ТБ 223 с коэффициентом 2.26.