В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 07 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Йорк» — «Мемфис»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» до последнего своего поединка против «Лейкерс» имел в активе девять побед подряд, и вариантов, что он проиграет не самому грозному сопернику, было крайне мало.

Однако эта вероятность сработала, а Джеймс в очередной раз доказал, что с ним стоит считаться, пока он встрою.

Досадно, что все твои труды шли прахом именно таким образом, однако здесь становится понятно, что «Никс» ещё есть над чем работать.

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В предстоящем поединке хозяева будут осаждать кольцо соперника с первых минут матча, и это станет основополагающим фактором для победы.

«Мемфис»

У «Мемфиса» закончилось топливо, и в пяти последних поединках у команды Дженкинса не было ни единого шанса, чтобы зацепиться хоть за какой-то матч.

А тут ещё и новость пришла, что травмированного Стивена Адамса обменяли в «Хьюстон». Довольно спорное решение, но оно уже осуществлено.

Молодежь пока что слабо случается наставлений тренера, поэтому и результат идет в низ по наклонной.

В матче с «Нью-Йорком» у гостей нет никаких шансов на успех, поскольку возможности двух клубов на данный момент времени просто несопоставимы.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Йорка» — 1.08, победа «Мемфиса» — 6.08.

Прогноз: «Нью-Йорк» реабилитируется за проигрыш в последнем матче.

Альтернативный прогноз: Встреча не будет результативной.

Ставка: Ф1 (-16) с коэффициентом 2.11.

Альтернативная ставка: ТБ 223 с коэффициентом 2.26.