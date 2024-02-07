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    «Мемфис» может побороться с сильным соперником?

    «Нью-Йорк» — «Мемфис». Ставка (к. 2.11) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 07 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Мемфис»
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    «Мемфис»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 07 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Йорк» — «Мемфис»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» до последнего своего поединка против «Лейкерс» имел в активе девять побед подряд, и вариантов, что он проиграет не самому грозному сопернику, было крайне мало.

    Однако эта вероятность сработала, а Джеймс в очередной раз доказал, что с ним стоит считаться, пока он встрою.

    Досадно, что все твои труды шли прахом именно таким образом, однако здесь становится понятно, что «Никс» ещё есть над чем работать.

    Все прогнозы на НБА

    В предстоящем поединке хозяева будут осаждать кольцо соперника с первых минут матча, и это станет основополагающим фактором для победы.

    «Мемфис»

    У «Мемфиса» закончилось топливо, и в пяти последних поединках у команды Дженкинса не было ни единого шанса, чтобы зацепиться хоть за какой-то матч.

    А тут ещё и новость пришла, что травмированного Стивена Адамса обменяли в «Хьюстон». Довольно спорное решение, но оно уже осуществлено.

    Молодежь пока что слабо случается наставлений тренера, поэтому и результат идет в низ по наклонной.

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    В матче с «Нью-Йорком» у гостей нет никаких шансов на успех, поскольку возможности двух клубов на данный момент времени просто несопоставимы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Йорка» — 1.08, победа «Мемфиса» — 6.08.

    Прогноз: «Нью-Йорк» реабилитируется за проигрыш в последнем матче.

    Альтернативный прогноз: Встреча не будет результативной.

    Ставка: Ф1 (-16) с коэффициентом 2.11.

    Альтернативная ставка: ТБ 223 с коэффициентом 2.26.

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