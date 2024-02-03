В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Майами». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 03 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вашингтон»

«Вашингтон» не смог победить в третьем подряд матче, но на это никто и не рассчитывал, поскольку выиграть у «Клипперс» — довольно тяжелая задача.

Для команды Анселда уже большое достижение одержать две победы подряд. Никаких турнирных задач по сезону клуб из столицы не решает и на каждый свой матч выходит на голом энтузиазме.

Кузма не может выручать свою команду в каждом матче по календарю, а его звездный партнер по клубу Джордан Пул явно не играет на выписанную ему зарплату.

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В игре с «Майами» хозяева могут рассчитывать на успех только в том случае, если им очень повезет.

«Майами»

«Майами» наконец-то прервал свою ужасную серию из поражений. Причем она остановилась в мачте против не самого приятного соперника для выполнения этой задачи.

Споэлстра смог найти необходимые слова перед игрой с «Сакраменто», и его парни показали, что такое сплоченная командная игра.

Джимми Батлер наконец-то продемонстрировал себя в полной мере, настреляв 31 очко. Вторым по результативности в клубе из Флориды оказался Ричардсон с 24 баллами в активе.

В предстоящем матче против столичного клуба у команды из Флориды будет хорошее настроение и явно больше шансов на успех, чем у аутсайдера конференции.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Вашингтона» — 3.47, победа «Майами» — 1.24.

Прогноз: «Майами» легко справится с предстоящем соперником.

Альтернативный прогноз: Игру будет скучной, и очков в ней набрано будет не очень много.

Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.98.

Альтернативная ставка: ТМ 229 с коэффициентом 2.26.