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    «Майами» добьется уверенной победы

    «Вашингтон» — «Майами». Ставка (к. 1.98) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 03 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Майами»
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    «Майами»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» будет принимать «Майами». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 03 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 03 Февраля 2024 года
    Вашингтон
  • НБА
    •  Вашингтон 03:00 Майами Майами
  • Майами
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    «Вашингтон»

    «Вашингтон» не смог победить в третьем подряд матче, но на это никто и не рассчитывал, поскольку выиграть у «Клипперс» — довольно тяжелая задача.

    Для команды Анселда уже большое достижение одержать две победы подряд. Никаких турнирных задач по сезону клуб из столицы не решает и на каждый свой матч выходит на голом энтузиазме.

    Кузма не может выручать свою команду в каждом матче по календарю, а его звездный партнер по клубу Джордан Пул явно не играет на выписанную ему зарплату.

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    В игре с «Майами» хозяева могут рассчитывать на успех только в том случае, если им очень повезет.

    «Майами»

    «Майами» наконец-то прервал свою ужасную серию из поражений. Причем она остановилась в мачте против не самого приятного соперника для выполнения этой задачи.

    Споэлстра смог найти необходимые слова перед игрой с «Сакраменто», и его парни показали, что такое сплоченная командная игра.

    Джимми Батлер наконец-то продемонстрировал себя в полной мере, настреляв 31 очко. Вторым по результативности в клубе из Флориды оказался Ричардсон с 24 баллами в активе.

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    В предстоящем матче против столичного клуба у команды из Флориды будет хорошее настроение и явно больше шансов на успех, чем у аутсайдера конференции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Вашингтона» — 3.47, победа «Майами» — 1.24.

    Прогноз: «Майами» легко справится с предстоящем соперником.

    Альтернативный прогноз: Игру будет скучной, и очков в ней набрано будет не очень много.

    Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 1.98.

    Альтернативная ставка: ТМ 229 с коэффициентом 2.26.

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    «Вашингтон» — «Майами»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Майами» добьется уверенной победы
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