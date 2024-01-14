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    Суждено ли «Индиане» продлить победную серию?

    «Денвер» — «Индиана». Ставка (к. 4.20) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 14 января 2024 года

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    Денвер. «Болл Арена». Дата — 14 января. Время — 23:30 по мск. «Денвер» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 14 Января 2024 года

    «Денвер»

    «Денвер» крепко засел на 3-м месте турнирной таблицы Западной конференции. В 40 матчах регулярного чемпионата «самородки» выиграли 27 раз и потерпели поражения в 13 случаях.

    Минувший тур для «наггетсов» прошел со знаком плюс: «Денвер» на своей арене переиграл «Нью-Орлеан» (125:113). Трипл-дабл в матче оформил Никола Йокич: 27 очков, 10 подборов и 14 передач.

    Все прогнозы на НБА

    У «Денвера» интересная статистика последних пяти игр: поражение сменяется победой и наоборот. За плечами команды уже есть выигрыши в матчах против «Детройта» (131:114) и «Голден Стэйт» (130:127), а также неудачные игры с «Ютой» (111:124) и «Орландо» (120:122).

    «Индиана»

    Выигрышная серия «Индианы» увеличилась до трех матчей: «иноходцами» были обыграны «Атланта» (126:108), «Вашингтон» (112:104) и «Бостон» (133:131).

    В матче последнего тура против «Атланты» в составе «Индианы» отличился Оби Топпин, который набрал 18 очков, совершил 6 подборов и отдал 4 передачи.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» занимает 4 место, одержав 23 победы и потерпев 15 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Денвера» — 1.16, победа «Индианы» — 4.20.

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    Прогноз: «Денвер» — фаворит пары, однако в последнее время команда буксует. «Индиане», конечно будет сложно добиться положительного результата. Но мы рискнем в пользу гостей, ведь у «иноходцев» есть шанс продлить выигрышную серию до четырех матчей. К тому же «Индиана» знает как обыгрывать фаворитов, так вышло и в поединке против «Бостона».

    Ставка: Победа «Индианы» с коэффициентом 4.20.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть в пользу форы «Индианы».

    Альтернативная ставка: Фора «Индианы» (+7.5) с коэффициентом 2.46.

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    «Денвер» — «Индиана»: прогноз, ставка (4.20), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Суждено ли «Индиане» продлить победную серию?
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