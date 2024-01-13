Сан-Антонио. «Центр Фрост Банк». Дата — 13 января. Время — 04:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» прервал проигрышную серию, которая состояла из пяти матчей. В минувшем туре техасцы выиграли у «Детройта» (130:108). Вклад в победу команды внес Келдон Джонсон, который набрал 17 очков.

Ранее «Сан-Антонио» проиграл «Кливленду» (115:117), «Милуоки» (121:125), «Мемфису» (98:106), «Бостону» (101:134) и «Портленду» (128:134).

Все прогнозы на НБА

В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 15 место. В активе «шпор» — 6 побед, в пассиве — 30 поражений.

«Шарлотт»

«Шарлотт» потерпел третье поражение подряд, уступив в матче против «Сакраменто» (98:123).

До этого «шершни» дважды проиграли «Чикаго» (112:119, 91:104). Последнюю победу «Шарлотт» одержал в матче против «Сакраменто» (111:104)

В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» занимает 13 место, одержав 8 побед и потерпев 27 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Сан-Антонио» — 1.85, победа «Шарлотт» — 2.10.

Прогноз: В этом поединке ожидаем упорной игры. Чтобы не рисковать, лучше сыграть на победе одной из команд с небольшим преимуществом в счете.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 241 с коэффициентом 2.05.