«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио» прервал проигрышную серию, которая состояла из пяти матчей. В минувшем туре техасцы выиграли у «Детройта» (130:108). Вклад в победу команды внес Келдон Джонсон, который набрал 17 очков.
Ранее «Сан-Антонио» проиграл «Кливленду» (115:117), «Милуоки» (121:125), «Мемфису» (98:106), «Бостону» (101:134) и «Портленду» (128:134).
В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 15 место. В активе «шпор» — 6 побед, в пассиве — 30 поражений.
«Шарлотт»
«Шарлотт» потерпел третье поражение подряд, уступив в матче против «Сакраменто» (98:123).
До этого «шершни» дважды проиграли «Чикаго» (112:119, 91:104). Последнюю победу «Шарлотт» одержал в матче против «Сакраменто» (111:104)
В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» занимает 13 место, одержав 8 побед и потерпев 27 поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Сан-Антонио» — 1.85, победа «Шарлотт» — 2.10.
Прогноз: В этом поединке ожидаем упорной игры. Чтобы не рисковать, лучше сыграть на победе одной из команд с небольшим преимуществом в счете.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 241 с коэффициентом 2.05.