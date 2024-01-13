ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон О'МэллиГлавные интриги UFC в 2024 году Александр Брынцев — защитник «Амура»Борьба за место под солнцем. «Сибирь» и еще 6 команд, которые пролетят мимо плей-офф Трофей Кубка АфрикиКубок Африки-2023: Осимхен, Салах и Мане в борьбе за корону континента
  • 16:23
    • Барриос останется в «Зените» как минимум до лета
  • 16:15
    • Эмери признан лучшим тренером АПЛ в декабре
    Все новости спорта

    Добьется ли «Сан-Антонио» новой победы?

    «Сан-Антонио» — «Шарлотт». Ставка (к. 3.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 13 января 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сан-Антонио Спёрс Прогнозы на Шарлотт Хорнетс
    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Шарлотт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио»
    Сан-Антонио. «Центр Фрост Банк». Дата — 13 января. Время — 04:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Шарлотт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» прервал проигрышную серию, которая состояла из пяти матчей. В минувшем туре техасцы выиграли у «Детройта» (130:108). Вклад в победу команды внес Келдон Джонсон, который набрал 17 очков.

    Ранее «Сан-Антонио» проиграл «Кливленду» (115:117), «Милуоки» (121:125), «Мемфису» (98:106), «Бостону» (101:134) и «Портленду» (128:134).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 15 место. В активе «шпор» — 6 побед, в пассиве — 30 поражений.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» потерпел третье поражение подряд, уступив в матче против «Сакраменто» (98:123).

    До этого «шершни» дважды проиграли «Чикаго» (112:119, 91:104). Последнюю победу «Шарлотт» одержал в матче против «Сакраменто» (111:104)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Шарлотт» занимает 13 место, одержав 8 побед и потерпев 27 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Сан-Антонио» — 1.85, победа «Шарлотт» — 2.10.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: В этом поединке ожидаем упорной игры. Чтобы не рисковать, лучше сыграть на победе одной из команд с небольшим преимуществом в счете.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 241 с коэффициентом 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Ливия — Кувейт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Катар — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Неа Саламина — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швеция — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Валвейк — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Эйбар — Расинг Сантандер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Катанзаро — Лекко
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бернли — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Севилья — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.73
  • Экспресс дня 12 января
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сан-Антонио» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Добьется ли «Сан-Антонио» новой победы?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры