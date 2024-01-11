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    Увезет ли «Нью-Орлеан» победу из Калифорнии?

    «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан». Ставка (к. 3.00) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 11 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан»
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    Сан-Франциско. «Чейз Центр». Дата — 11 января. Время — 04:30 по мск. «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 11 Января 2024 года

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» в минувшем туре проиграл на своей арене «Торонто» (118:133). Калифорнийцы выступают с переменным успехом. До матча с канадцами «золотые» добились победы над «Детройтом» (113:109).

    В последних пяти встречах также были зафиксированы поражения от «Денвера» (127:130) и «Далласа» (122:132). За плечами баскетболистов «Голден Стэйт» также победа над «Орландо» (121:115).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 12 место при 17 победах и 19 поражениях.

    «Нью-Орлеан»

    Си Джей Макколлум принес победу «Нью-Орлеану» над «Сакраменто» (133:100). Защитник луизианцев отправил в кольцо соперника 30 очков, совершил 7 подборов и отдал 4 передачи.

    В позапрошлом туре прервалась четырехматчевая выигрышная серия «Нью-Орлеана». «Пеликаны» в домашней игре проиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (95:111).

    В турнирной таблице Западной конференции «Нью-Орлеан» поднялся на 6 место, при 22 победах и 15 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Голден Стэйт» — 2.02, победа «Нью-Орлеана» — 1.92.

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    Прогноз: В этом матче ожидаем победы одной из команд с небольшим перевесом в счете.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 233.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 11.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Увезет ли «Нью-Орлеан» победу из Калифорнии?
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