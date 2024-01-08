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    Будет ли снова овертайм в дерби Лос-Анджелеса?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 8 января 2023 года

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    Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 8 января. Время — 05:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 08 Января 2024 года

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел чемпионате поражение подряд в регулярном чемпионате, уступив на домашней арене «Мемфису» (113:127). Ранее «озёрники» проиграли «Майами» (96:110), «Нью-Орлеану» (109:129) и «Миннесоте» (106:108).

    Вернулся в строй один из лидеров команды Леброн Джеймс, он сможет помочь «Лейкере» в предстоящем дерби против «Клипперс». А вот Энтони Дэвися все еще находится в лазарете с травмой лодыжки.

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес Лейкерс — Лос-Анджелес Клипперс

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    Все прогнозы на НБА

    В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 11 место, одержав 17 побед и потерпев 19 поражений.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Пять побед в пяти матчах — результат последних матчей с участием «Лос-Анджелес Клипперс». В минувшем туре «парикмахеры» переиграли в гостях «Нью-Орлеан» (111:95).

    Лучшим игроком матча стал Пол Джордж, форвард отправил в кольцо соперника 24 очка, сделал 7 подборов и отдал 1 передачу.

    Ранее баскетболисты Лью Тайрона переиграли «Финикс» (131:122), «Майами» (121:104), «Мемфис» (117:106) и «Шарлотт» (113:104).

    В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место при 22 победах и 12 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.77, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.52.

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    Прогноз: В этом сезоне соперники уже встречались, в первом круге «Лейкерс» уже обыгрывал «Клипперс» (130:125). В дерби Лос-Анджелеса соперникам пришлось определить победителя в овертайме. Такой сценарийможет повториться, но мы не будем рисковать, а сыграем на форе «Клипперс», в том что «парусникам» удастся взять реванш у «озерников» за проигрыш в первом круге.

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-5.5) с коэффициентом 2.01.

    Альтернативный прогноз: Можно подстраховаться и сыграть тотале матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 232 с коэффициентом 2.04.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 08.01.2024. Прогнозы на баскетбол. Будет ли снова овертайм в дерби Лос-Анджелеса?
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