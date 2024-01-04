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    «Даллас» не отдаст победу сопернику?

    «Даллас» — «Портленд». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 4 января 2024 года

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    «Голден Стэйт» — «Даллас»
    Даллас. «Американ Эйрлайнс Центр». Дата — 4 января. Время — 04:30 по мск. «Даллас» — «Портленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Даллас»

    В предстоящем матче против «Портленда», «Далласу» не сможет помочь Макс Клебер, у форварда травма пальца.

    В минвушем туре техасские «ковбои» не смогли переиграть «музыкантов» из Юты (90:127). В последних пяти матчах «Даллас» выиграл у «Голден Стэйт» (132:122) и «Финикса» (128:114), но проиграл «Миннесоте» (110:118) и «Кливленду» (110:113).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» опустился на 7 место. В активе команды — 19 побед, в пассиве — 15 проигрышей.

    «Портленд»

    У «Портленда» большие проблемы с составом, шесть игроков находятся в лазарете. С травмами колена на больничной койке лежат Тумани Камара, Роберт Уильямс и Деандре Эйтон.

    С травмой поясницы из строя выбыл Дуоп Рит, у Анферни Саймонса — болезнь, а у Джастина Минайя — сотрясение.

    В минувшем туре «Портленд» проиграл на выезде «Финиксу» (88:109). В последних пяти встречах «речники» смогли лишь выиграть у «Сакраменто» (130:113) и «Сан-Антонио» (134128).

    В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает предпоследнее 14 место при 9 победах и 23 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Далласа» — 1.28, победа «Портленда» — 3.70.

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    Прогноз: «Даллас» фаворит пары и должен побеждать в предстоящей игре, к тому же у соперника есть большие проблемы с составом.

    Ставка: Фора «Далласа» (-8.5) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 237.5 с коэффициентом 1.80.

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    «Даллас» — «Портленд»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 04.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Даллас» не отдаст победу сопернику?
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