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    «Даллас» увезёт победу из Юты?

    «Юта» — «Даллас». Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 2 января 2024 года

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    «Даллас»
    Солт-Лейк-Сити. «Вивинт Арена». Дата — 2 января. Время — 05:00 по мск. «Юта» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Юта»

    «Юта» в минувшем туре регулярного чемпионата одержала домашнюю победу над «Майами» (117:109). В этом поединке важную роль сыграл Коллин Секстон, защитник «джазменов» отправил в кольцо «хитовцев» 22 очка.

    До этого у «музыкнатов» была гостевая серия игр, в которой «Юта» добилась побед над «Сан-Антонио» (130:118), «Торонто» (126:199) и «Детройтом» (119:111).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Юта» расположилась на 12-м месте при 14 победах и 19 поражениях.

    «Даллас»

    «Даллас» в минувшем туре выиграл у «Голден Стэйт» (132:122). В этом поединке результативностью отметился Лука Дончич, словенец оформил дабл-дабл из 39 очков и 10 передач. До трипл-дабла лидеру «ковбоев» не хватило двух подборов.

    Таким образом «Даллас» прервал проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Ранее техасцы проиграли «Миннесоте» (110:118) и «Кливленду» (110:113).

    В последних пяти встречах «Даллас» выиграл у «Финикса» (128:114) и «Сан-Антонио» (144:119).

    В турнирной таблице Запада «Даллас» поднялся на 6 место, одержав 19 побед и потерпев 14 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Юты» — 2.10, победа «Далласа» — 1.74.

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    Прогноз: Обе команды находятся на ходу, однако по игре «Даллас» выглядит более убедительно. Мы уверены в победе гостей и ставим в пользу «ковбоев» из Техаса.

    Ставка: Фора «Далласа» (-2.5) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 237.5 с коэффициентом 1.80.

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    «Юта» — «Даллас»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на баскетбол. «Даллас» увезёт победу из Юты?
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