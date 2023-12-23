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    Продлит ли «Милуоки» победную серию до 7 матчей?

    «Нью-Йорк» — «Милуоки». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 23 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Милуоки»
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    Яннис Адетокунбо, лидер «Милуоки»
    Нью-Йорк. «Мэдисон Сквер Гарден». Дата — 23 декабря. Время — 20:30 по мск. «Нью-Йорк» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» продолжает побеждать в регулярном чемпионате, одержав вторую викторию подряд. «Никсы» в последней игре баскетбольной ассоциации переиграли «Бруклин» (121:102).

    Вклад в победу «Нью-Йорка» внес Джулиус Рэндл, форвард набрал 26 очков, сделал 7 подборов и отдал 4 передачи.

    В последних пяти встречах нью-йоркцы выиграли у «Лос-Анджелес Лейкерс» (114:109) и «Финикса» (139:122), но проиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (122:144) и «Юте» (113:117).

    Все прогнозы на НБА

    На данный момент «Нью-Йорк» занимает 4 место в Восточной конференции. В 27 матчах нью-йоркцы выиграли 16 раз, а проиграли в 11 играх.

    «Милуоки»

    Шесть побед в шести матчах — результат последних игр с участием одного из лидеров Восточной конференции — «Милуоки». Так завершилась домашняя серия игр с участием «оленей».

    В рамках минувшего игрового дня «баксы» переиграли «Орландо» (118:114). В этом поединке ключевую роль сыграл греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов.

    В победную серию «Милуоки» также входят игры против «Сан-Антонио» (132:119), «Хьюстона» (128:119), «Детройта» (146:114), «Индианы» (140:126) и «Чикаго» (133:129).

    В Восточной конференции «Милуоки» занимает 2 место, одержав 21 победу и потерпев 7 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Нью-Йорка» — 2.32, победа «Милуоки» — 1.62.

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    Прогноз: Шансы соперников абсолютно равны, победитель пары наверняка добьется минимальной виктории. Мы рискнем и постави на победу «Милуоки».

    Ставка: Фора «Милуоки» (-3.5) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 233.5 с коэффициентом 1.86.

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    «Нью-Йорк» — «Милуоки»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Милуоки» победную серию до 7 матчей?
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