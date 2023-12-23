Нью-Йорк. «Мэдисон Сквер Гарден». Дата — 23 декабря. Время — 20:30 по мск. «Нью-Йорк» — «Милуоки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» продолжает побеждать в регулярном чемпионате, одержав вторую викторию подряд. «Никсы» в последней игре баскетбольной ассоциации переиграли «Бруклин» (121:102).

Вклад в победу «Нью-Йорка» внес Джулиус Рэндл, форвард набрал 26 очков, сделал 7 подборов и отдал 4 передачи.

В последних пяти встречах нью-йоркцы выиграли у «Лос-Анджелес Лейкерс» (114:109) и «Финикса» (139:122), но проиграли «Лос-Анджелес Клипперс» (122:144) и «Юте» (113:117).

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На данный момент «Нью-Йорк» занимает 4 место в Восточной конференции. В 27 матчах нью-йоркцы выиграли 16 раз, а проиграли в 11 играх.

«Милуоки»

Шесть побед в шести матчах — результат последних игр с участием одного из лидеров Восточной конференции — «Милуоки». Так завершилась домашняя серия игр с участием «оленей».

В рамках минувшего игрового дня «баксы» переиграли «Орландо» (118:114). В этом поединке ключевую роль сыграл греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов.

В победную серию «Милуоки» также входят игры против «Сан-Антонио» (132:119), «Хьюстона» (128:119), «Детройта» (146:114), «Индианы» (140:126) и «Чикаго» (133:129).

В Восточной конференции «Милуоки» занимает 2 место, одержав 21 победу и потерпев 7 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Нью-Йорка» — 2.32, победа «Милуоки» — 1.62.

Прогноз: Шансы соперников абсолютно равны, победитель пары наверняка добьется минимальной виктории. Мы рискнем и постави на победу «Милуоки».

Ставка: Фора «Милуоки» (-3.5) с коэффициентом 1.90.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 233.5 с коэффициентом 1.86.