«Милуоки»
«Милуоки» на хорошем ходу и не собирается его сбавлять. Были определённые проблемы в обороне, но они постепенно рассасываются.
Радует, что у Буденхольцера практически не осталось травмированных игроков, что значительно повышает вариативность в каждом отдельно взятом матче.
В последнем победном матче над «Детройтом» Лиллард и Портис набросали на двоих 64 очка чего хватило с лихвой для общей победы над откровенным аутсайдером лиги.
В матче против «Хьюстона» хозяевам не будет легко. Поскольку техасская команда вполне организована, и тем более имеет до сих пор длящуюся победную серию.
«Хьюстон»
«Хьюстон» при Удоке однозначно преобразился, поскольку тренер сделал из слабейшего клуба прошлого сезона довольно боеспособный коллектив, пусть и максимально молодой.
Техасская дружина в последних матчах по сезону выглядит максимально горячей, поскольку «Рокетс» взяли пять матчей подряд и намереваются продолжить эту серию.
Хочется похвалить двух Гринов и Ванвлита, которые создали необходимую химию в стартовой пятерке для достижения хотя бы базовых целей.
Ближайший матч против «Милуоки» получится в одну калитку, причем очки будут залетать в большинстве своем именно в кольцо приезжей команды.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.18, победа «Хьюстона» — 4.11.
Прогноз: «Милуоки» будет предельно просто в этой игре.
Альтернативный прогноз: Встреча получится результативной.
Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.99.
Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.10.