В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в «Фисерв Форуме» 18 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Милуоки» — «Хьюстон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Милуоки»

«Милуоки» на хорошем ходу и не собирается его сбавлять. Были определённые проблемы в обороне, но они постепенно рассасываются.

Радует, что у Буденхольцера практически не осталось травмированных игроков, что значительно повышает вариативность в каждом отдельно взятом матче.

В последнем победном матче над «Детройтом» Лиллард и Портис набросали на двоих 64 очка чего хватило с лихвой для общей победы над откровенным аутсайдером лиги.

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В матче против «Хьюстона» хозяевам не будет легко. Поскольку техасская команда вполне организована, и тем более имеет до сих пор длящуюся победную серию.

«Хьюстон»

«Хьюстон» при Удоке однозначно преобразился, поскольку тренер сделал из слабейшего клуба прошлого сезона довольно боеспособный коллектив, пусть и максимально молодой.

Техасская дружина в последних матчах по сезону выглядит максимально горячей, поскольку «Рокетс» взяли пять матчей подряд и намереваются продолжить эту серию.

Хочется похвалить двух Гринов и Ванвлита, которые создали необходимую химию в стартовой пятерке для достижения хотя бы базовых целей.

Ближайший матч против «Милуоки» получится в одну калитку, причем очки будут залетать в большинстве своем именно в кольцо приезжей команды.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.18, победа «Хьюстона» — 4.11.

Прогноз: «Милуоки» будет предельно просто в этой игре.

Альтернативный прогноз: Встреча получится результативной.

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 1.99.

Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.10.