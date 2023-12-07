В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Майами». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 07 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Торонто» — «Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Торонто»

«Торонто» зашёл в декабрь месяц с крайне неудовлетворительными результатами. Клуб сербского специалиста умеет играть в баскетбол куда лучше, чем одна победа в четырех последних матчах.

Лидеры клуба чувствуют себя довольно бодро, но в матчах против некоторых сильных соперников им попросту не хватает сил и выносливости, чтобы выдерживать весь матч.

Единственная победа за четыре последних встречи была одержана ни над кем-нибудь, а над самим «Финиксом», который вполне претендует даже на победу в своей конференции.

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На бумаге перед предстоящим поединком против «Хит» канадский клуб выглядит слабее, но домашний паркете должен придать необходимых сил подопечным Раяковича.

«Майами»

«Майами» вошел в очередную темную полосу, и за пять последних поединков смог победить лишь в одной встрече.

Та встреча выдалась на домашний матч против «Индианы» и получилась максимально нетривиальной для подопечных Споэлстры, поскольку «Хит» набрали больше 140 очков, что для них нонсенс в этом сезоне.

Повторить подобное в ответной встрече в Индианаполисе практически удалось, но соперник оказался ещё более удачливым и взял реванш.

Предстоящий поединок против «Торонто» не будет легким, но у гостей достаточно ресурсов, чтобы увезти победу из Канады.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Торонто» — 1.75, победа «Майами» — 2.25.

Прогноз: «Торонто» имеет больше шансов на успех в предстоящем поединке, но победит «Майами».

Альтернативный прогноз: Матч не будет изобиловать очками.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.25.

Альтернативная ставка: ТМ 210 с коэффициентом 2.16.