«Торонто»
«Торонто» зашёл в декабрь месяц с крайне неудовлетворительными результатами. Клуб сербского специалиста умеет играть в баскетбол куда лучше, чем одна победа в четырех последних матчах.
Лидеры клуба чувствуют себя довольно бодро, но в матчах против некоторых сильных соперников им попросту не хватает сил и выносливости, чтобы выдерживать весь матч.
Единственная победа за четыре последних встречи была одержана ни над кем-нибудь, а над самим «Финиксом», который вполне претендует даже на победу в своей конференции.
На бумаге перед предстоящим поединком против «Хит» канадский клуб выглядит слабее, но домашний паркете должен придать необходимых сил подопечным Раяковича.
«Майами»
«Майами» вошел в очередную темную полосу, и за пять последних поединков смог победить лишь в одной встрече.
Та встреча выдалась на домашний матч против «Индианы» и получилась максимально нетривиальной для подопечных Споэлстры, поскольку «Хит» набрали больше 140 очков, что для них нонсенс в этом сезоне.
Повторить подобное в ответной встрече в Индианаполисе практически удалось, но соперник оказался ещё более удачливым и взял реванш.
Предстоящий поединок против «Торонто» не будет легким, но у гостей достаточно ресурсов, чтобы увезти победу из Канады.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Торонто» — 1.75, победа «Майами» — 2.25.
Прогноз: «Торонто» имеет больше шансов на успех в предстоящем поединке, но победит «Майами».
Альтернативный прогноз: Матч не будет изобиловать очками.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.25.
Альтернативная ставка: ТМ 210 с коэффициентом 2.16.