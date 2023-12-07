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    «Оклахома» закрепится в топе Западной конференции?

    «Хьюстон» — «Оклахома». Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 7 декабря 2023 года

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    «Оклахома»
    Хьюстон. «Тойота». Дата — 7 декабря. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Баскетбол. НБА 07 Декабря 2023 года
    Хьюстон
  • НБА
    •  Хьюстон 04:00 Оклахома Оклахома
  • Оклахома
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    «Хьюстон»

    Лидер «Хьюстона» Фред Ванвлит вернулся в строй после травмы пальца. Американский защитник пропустил встречу против «Денвера», но сыграл против «Лос-Анджеле Лейкерс».

    В кольцо «Лейкерс» Ванвлит отправил 22 очка, сделал 5 подборов и отдал 7 передач. Однако его команда потерпела поражение сопернику со счетом 97:107.

    «Хьюстон» не может выиграть уже в третьей игре подряд. До матча с «Лейкерс», «ракеты» проиграли «Денверу» (124:134) и «Далласу» (115:121). До черной полосы баскетболисты «Хьюстона» нанесли поражение «Денверу» (105:86) и «Мемфису» (111:91).

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    На данный момент «Хьюстон» не может рассчитывать на двух своих баскетболистов. С травмой колена в лазарете Виктор Оладипо и с травмой лодыжки из строя выбыл Амен Томпсон.

    В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 10 место при 8 победах и 9 поражениях.

    «Оклахома»

    Джаден Уильямс сыграл важную роль в победе «Оклахомы» над «Далласом» (126:120). Игрок «громобойцев» показал лучший результат своей команды, забросив в кольцо «ковбоев» 23 очка.

    До этого Шэй Гилджес-Александер стал лучшим игроком в победном поединке против «Лос-Анджелес Лейкерс» (133:110). Канадский лидер в составе «Оклахомы» отправил в кольцо соперника 33 очка.

    В последних пяти встречах «Оклахома» проиграла «Миннесоте» (103:106) и «Филадельфии» (123:127), но была и победа над «Чикаго» (116:102).

    На данный момент «Оклахома» занимает 2 место в турнирной таблице Западной конференции. В 19 матчах «громобойцы» одержали 13 побед и потерпели 6 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Хьюстона» — 2.24, победа «Оклахомы» — 1.85.

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    Прогноз: Ванвлит против Гилджес-Александера, «Хьюстон» против «Оклахомы». На данный момент шансов победить больше у баскетболистов из Оклахомы. Команда на ходу, а Шэй Гилджес-Александер может принести победу своей команде.

    Ставка: Победа «Оклахомы» с коэффициентом 1.85.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 226.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Хьюстон» — «Оклахома»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 07.12.2023. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» закрепится в топе Западной конференции?
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