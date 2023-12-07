«Хьюстон»
Лидер «Хьюстона» Фред Ванвлит вернулся в строй после травмы пальца. Американский защитник пропустил встречу против «Денвера», но сыграл против «Лос-Анджеле Лейкерс».
В кольцо «Лейкерс» Ванвлит отправил 22 очка, сделал 5 подборов и отдал 7 передач. Однако его команда потерпела поражение сопернику со счетом 97:107.
«Хьюстон» не может выиграть уже в третьей игре подряд. До матча с «Лейкерс», «ракеты» проиграли «Денверу» (124:134) и «Далласу» (115:121). До черной полосы баскетболисты «Хьюстона» нанесли поражение «Денверу» (105:86) и «Мемфису» (111:91).
На данный момент «Хьюстон» не может рассчитывать на двух своих баскетболистов. С травмой колена в лазарете Виктор Оладипо и с травмой лодыжки из строя выбыл Амен Томпсон.
В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 10 место при 8 победах и 9 поражениях.
«Оклахома»
Джаден Уильямс сыграл важную роль в победе «Оклахомы» над «Далласом» (126:120). Игрок «громобойцев» показал лучший результат своей команды, забросив в кольцо «ковбоев» 23 очка.
До этого Шэй Гилджес-Александер стал лучшим игроком в победном поединке против «Лос-Анджелес Лейкерс» (133:110). Канадский лидер в составе «Оклахомы» отправил в кольцо соперника 33 очка.
В последних пяти встречах «Оклахома» проиграла «Миннесоте» (103:106) и «Филадельфии» (123:127), но была и победа над «Чикаго» (116:102).
На данный момент «Оклахома» занимает 2 место в турнирной таблице Западной конференции. В 19 матчах «громобойцы» одержали 13 побед и потерпели 6 поражений.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Хьюстона» — 2.24, победа «Оклахомы» — 1.85.
Прогноз: Ванвлит против Гилджес-Александера, «Хьюстон» против «Оклахомы». На данный момент шансов победить больше у баскетболистов из Оклахомы. Команда на ходу, а Шэй Гилджес-Александер может принести победу своей команде.
Ставка: Победа «Оклахомы» с коэффициентом 1.85.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 226.5 с коэффициентом 1.97.