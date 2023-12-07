Хьюстон. «Тойота». Дата — 7 декабря. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Оклахома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хьюстон»

Лидер «Хьюстона» Фред Ванвлит вернулся в строй после травмы пальца. Американский защитник пропустил встречу против «Денвера», но сыграл против «Лос-Анджеле Лейкерс».

В кольцо «Лейкерс» Ванвлит отправил 22 очка, сделал 5 подборов и отдал 7 передач. Однако его команда потерпела поражение сопернику со счетом 97:107.

«Хьюстон» не может выиграть уже в третьей игре подряд. До матча с «Лейкерс», «ракеты» проиграли «Денверу» (124:134) и «Далласу» (115:121). До черной полосы баскетболисты «Хьюстона» нанесли поражение «Денверу» (105:86) и «Мемфису» (111:91).

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На данный момент «Хьюстон» не может рассчитывать на двух своих баскетболистов. С травмой колена в лазарете Виктор Оладипо и с травмой лодыжки из строя выбыл Амен Томпсон.

В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 10 место при 8 победах и 9 поражениях.

«Оклахома»

Джаден Уильямс сыграл важную роль в победе «Оклахомы» над «Далласом» (126:120). Игрок «громобойцев» показал лучший результат своей команды, забросив в кольцо «ковбоев» 23 очка.

До этого Шэй Гилджес-Александер стал лучшим игроком в победном поединке против «Лос-Анджелес Лейкерс» (133:110). Канадский лидер в составе «Оклахомы» отправил в кольцо соперника 33 очка.

В последних пяти встречах «Оклахома» проиграла «Миннесоте» (103:106) и «Филадельфии» (123:127), но была и победа над «Чикаго» (116:102).

На данный момент «Оклахома» занимает 2 место в турнирной таблице Западной конференции. В 19 матчах «громобойцы» одержали 13 побед и потерпели 6 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Хьюстона» — 2.24, победа «Оклахомы» — 1.85.

Прогноз: Ванвлит против Гилджес-Александера, «Хьюстон» против «Оклахомы». На данный момент шансов победить больше у баскетболистов из Оклахомы. Команда на ходу, а Шэй Гилджес-Александер может принести победу своей команде.

Ставка: Победа «Оклахомы» с коэффициентом 1.85.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 226.5 с коэффициентом 1.97.