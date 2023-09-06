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    Германия выбьет из чемпионской гонки сборную Латвии?

    Германия — Латвия. Ставка (к. 2.09) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, 6 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Германия — Латвия
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    Сборная Германии
    Германия сыграет против Латвии в рамках четвертьфинала чемпионата мира. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 6 сентября, начало — в 11:45 мск. Германия — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Германия

    Деннис Шрёдер — один из ведущих игроков сборной Германии и «Лос-Анджелес Лейкерс». Немецкий баскетболист в 5 проведенных встречах отдал 34 передачи. Таким образом Шрёдер вошёл в топ-10 лучших игроков чемпионата мира.

    Сборная Германии вышла из группы с первого места. В квартете Н немецкая команда одержал 5 побед в 5 матчах, набрав максимальное количество очков.

    Чего только стоит выигрыш с именитой командой Словении (100:71). В этой встрече в составе сборной Германии результативностью отметился Деннис Шрёдер, заработав дабл-дабл из 24 очков и 10 передач.

    Латвия

    Сборная Латвии в последний момент вырвала путевку в 1/4 финала баскетбольного мундиаля. Латвийский коллектив переиграл сборную Бразилию (104:84).

    Вклад в победу латвийцев внёс Андрейс Гражулис, который отправил в кольцо бразильской команды 24 очка.

    Все прогнозы на баскетбол

    В первой игре баскетбольного мундиаля Латвия одержала победу над Ливаном (109:70). Во 2-м туре чемпионата мира латвийский коллектив буквально вырвал победу у сборной Франции (88:86). Всю встречу Латвия проигрывала и лишь в 4-м отрезке поединка совершила камбэк, выиграв с перевесом в 14 очков (26:12).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в победу хозяев: победа Германии — 1.25, победа Латвии — 4.18.

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    Прогноз: Играют победители своих групп, которые уже обеспечили места в плей-офф чемпионата мира. Выиграть может любая команда, но мы остановим свой выбор на немецкой команде.

    Ставка: Фора Германии (-10.5) с коэффициентом 2.09.

    Альтернативный прогноз: Можно ожидать результативного баскетбола.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 172 с коэффициентом 2.12.

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    Германия — Латвия: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 06.09.2023. Прогнозы на баскетбол. Германия выбьет из чемпионской гонки сборную Латвии?
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