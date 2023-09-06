Германия сыграет против Латвии в рамках четвертьфинала чемпионата мира. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 6 сентября, начало — в 11:45 мск. Германия — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия

Деннис Шрёдер — один из ведущих игроков сборной Германии и «Лос-Анджелес Лейкерс». Немецкий баскетболист в 5 проведенных встречах отдал 34 передачи. Таким образом Шрёдер вошёл в топ-10 лучших игроков чемпионата мира.

Сборная Германии вышла из группы с первого места. В квартете Н немецкая команда одержал 5 побед в 5 матчах, набрав максимальное количество очков.

Чего только стоит выигрыш с именитой командой Словении (100:71). В этой встрече в составе сборной Германии результативностью отметился Деннис Шрёдер, заработав дабл-дабл из 24 очков и 10 передач.

Латвия

Сборная Латвии в последний момент вырвала путевку в 1/4 финала баскетбольного мундиаля. Латвийский коллектив переиграл сборную Бразилию (104:84).

Вклад в победу латвийцев внёс Андрейс Гражулис, который отправил в кольцо бразильской команды 24 очка.

Все прогнозы на баскетбол

В первой игре баскетбольного мундиаля Латвия одержала победу над Ливаном (109:70). Во 2-м туре чемпионата мира латвийский коллектив буквально вырвал победу у сборной Франции (88:86). Всю встречу Латвия проигрывала и лишь в 4-м отрезке поединка совершила камбэк, выиграв с перевесом в 14 очков (26:12).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в победу хозяев: победа Германии — 1.25, победа Латвии — 4.18.

Прогноз: Играют победители своих групп, которые уже обеспечили места в плей-офф чемпионата мира. Выиграть может любая команда, но мы остановим свой выбор на немецкой команде.

Ставка: Фора Германии (-10.5) с коэффициентом 2.09.

Альтернативный прогноз: Можно ожидать результативного баскетбола.

Альтернативная ставка: Тотал больше 172 с коэффициентом 2.12.