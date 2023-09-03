Греция сыграет против Черногории в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа J. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 3 сентября, начало — в 11:40 мск. Греция — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Греция

В последней игре чемпионата мира сборная Греции проиграла команде Литвы (67:92). После этого проигрыша греческие баскетболисты лишились шансов на выход в следующий этап соревнований.

Шестое место по удачнам передачам занимает игрок сборной Греции Томас Уолкап. В четырёх матчах баскетболитс отдал 30 ассистов.

После четырёх туров сборная Греции занимает четвертое место в группе J второго группового этапа чемпионата мира. У команды 6 набранных очков

На чемпионате мира Греция также проиграла с крупным счетом одному из фаворитов первенства планеты — сборной США (81:109).

Черногория

Черногория потерпела второй проигрыш подряд, уступив сборным Литвы (71:91) и США (73:85). Ранее черногорцы обыграли Мексику (91:71) и Египет (89:74).

Отметим игру лидера черногорского коллектива. Никола Вучевич является одним из бомбардиров баскетбольного мундиаля. В четырёх матчах черногорец оформил 80 очков, пока это десятый результат на ЧМ.

Все прогнозы на баскетбол

В своей группе сборная Черногории занимает третье место с активом в 6 очков. Победа надо греками не квалифицирует команду Бошко Радовича в плей-офф баскетбольного мундиаля.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе гостей: победа Греции — 2.21, победа Черногории — 1.69.

Прогноз: Ставить просто на победу Греции — нет смысла. Греческая команда с большей долей вероятности проиграет матч.

Ставка: Фора Черногории (-5) с коэффициентом 2.20.

Альтернативный прогноз: А еще можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 162.5 с коэффициентом 2.09.