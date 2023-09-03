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    Австралия — Грузия. Ставка (к. 2.00) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, 3 сентября 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Словении
    Прогноз и ставки на Австралия — Грузия
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    Австралия — Словения
    Австралия сыграет против Грузии в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа K. Играть будут на стадионе «Окинава Арена». Матч пройдет 3 сентября, начало — в 10:30 мск. Австралия — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Австралия

    Сборная Австралии лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира. В минувшем туре второго группового этапа команда проиграла одному из фаворитов первенства планеты — команде Словении (80:91).

    Также в группе K австралийцы проиграли лидеру — сборной Германии (82:85). Были еще две победы Японией (109:89) и Финляндией (98:72). Но эти успешные игры не позволили сборной Австралии войти в топ-2 квартета и квалифицироваться в четвертьфинал баскетбольного мундиаля.

    Атакующий защитник сборной Австралии и «Оклахомы» Джош Гидди вошел в топ-8 лучших игроков по набранным очкам, на его счету их 82. А ещё Гидди совершил 26 передач.

    На данный момент у сборной Австралии 6 набранных очков и третье место. Выше команда зеленого континента уже не поднимется. Ниже опустится может, если проиграет Грузии в заключительном матче второго группового этапа.

    Грузия

    Центровой сборой Грузии Гога Битадзе стал одним из луших игроков мундиаля по подборам, которые он совершил 34 раза в 4-х матчах.

    В последней игре чемпионата грузинский коллектив проиграл Германии (73:100). Встреча стала решающей в распределении команд в турнирной таблице. Сборная Грузии набрала 6 оков и замыкает свой квартет.

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    Для сборной Грузии — выход во второй групповой этап чемпионата мира — уже успех. На первом этапе Грузия набрала 5 очков, обыграв команды Венесуэлы (70:59) и Кабо-Верде (85:60).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в победу хозяев: победа Австралии — 1.11, победа Грузии — 6.75.

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    Прогноз: Обе команды лишились шанса для того, чтобы выйти вперед. В очном поединке австралийцы и грузины разыграют между собой 3 итоговое место в квартете.

    Ставка: Фора Австралии (-13.5) с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 169.5 с коэффициентом 2.02.

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    Австралия — Грузия: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто хлопнет дверью напоследок?
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