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    Литва не оставит шансов Греции?

    Литва — Греция. Ставка (к. 2.00) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, 1 сентября 2023 года

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    Литва — Венесуэла. Первый групповой этап чемпионата мира
    Литва сыграет против Греции в рамках второго группового этапа чемпионата мира. Группа J. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 1 сентября, начало — в 15:40 мск. Литва — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Литва

    Ключевой игрок сборной Литвы Йонас Валанчюнас вошел в список лучших игроков баскетбольного мундиаля. Литовец совершил 30 подборов в трех матчах и вошел в топ-4 игрока.

    Сборная Литвы выдает победную серию из шести матчей, три из них были одержаны на чемпионате мира: были обыграны Египет (93:67), Мексика (96:66) и Черногория (91:71).

    На данный момент сборная Литвы занимает второе место в турнирной таблице, набрав 6 очков. Выше в квартете J расположилась команда США, так как у американской сборной лучшая разница набранных очков.

    Греция

    Разыгрывающий защитник сборной Греции Томас Уолкап входит в топ-игроков чемпионата мира по ассистам — игрок совершил 23 передачи. Ещё один игрок греческой команды находится в топе. Георгиос Папаяннис в трех матчах поставил блок шесть раз.

    На первом групповом этапе баскетбольного мундиаля сборная Греции одержала две победы, обыграв сборные Иордании (92:71) и Новой Зеландии (83:74).

    Все прогнозы на баскетбол

    Баскетболисты Димитриса Итудиса проиграли одному из фаворитов первенства планеты — сборной США (81:109). На данный момент греческая сборная занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе хозяев: победа Литвы — 1.31, победа Греции — 3.56.

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    Прогноз: Сборная Литвы сейчас на ходу. Матчи с участием этой команды на первом групповом этапе завершились на отметке 150 очков.

    Ставка: ТБ 164 с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности сборной Литвы.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Литвы больше 86 с коэффициентом 1.98.

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    Литва — Греция: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Прогнозы на баскетбол. Литва не оставит шансов Греции?
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