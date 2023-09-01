Литва
Ключевой игрок сборной Литвы Йонас Валанчюнас вошел в список лучших игроков баскетбольного мундиаля. Литовец совершил 30 подборов в трех матчах и вошел в топ-4 игрока.
Сборная Литвы выдает победную серию из шести матчей, три из них были одержаны на чемпионате мира: были обыграны Египет (93:67), Мексика (96:66) и Черногория (91:71).
На данный момент сборная Литвы занимает второе место в турнирной таблице, набрав 6 очков. Выше в квартете J расположилась команда США, так как у американской сборной лучшая разница набранных очков.
Греция
Разыгрывающий защитник сборной Греции Томас Уолкап входит в топ-игроков чемпионата мира по ассистам — игрок совершил 23 передачи. Ещё один игрок греческой команды находится в топе. Георгиос Папаяннис в трех матчах поставил блок шесть раз.
На первом групповом этапе баскетбольного мундиаля сборная Греции одержала две победы, обыграв сборные Иордании (92:71) и Новой Зеландии (83:74).
Баскетболисты Димитриса Итудиса проиграли одному из фаворитов первенства планеты — сборной США (81:109). На данный момент греческая сборная занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 5 очков.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены в победе хозяев: победа Литвы — 1.31, победа Греции — 3.56.
Прогноз: Сборная Литвы сейчас на ходу. Матчи с участием этой команды на первом групповом этапе завершились на отметке 150 очков.
Ставка: ТБ 164 с коэффициентом 2.00.
Альтернативный прогноз: Ещё один вариант сыграть на результативности сборной Литвы.
Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал Литвы больше 86 с коэффициентом 1.98.