Словения
Сборная Словении практически обеспечил себе место в групповом этапе чемпионата мира. За плечами европейской команды две победы в двух матчах.
В 1-м туре словенцы разгромили Венесуэлу (100:85). В этом поединке отметим лидера сборной Словении и форварда «Далласа» Луки Дончича. Звезда НБА набрал в этом поединке 37 очков, совершил 7 подборов и отдал 6 передач.
Во втором игровом дне словенцы уничтожили баскетбольных визави из Грузии (88:67). И в этом поединке важную и решающую роль сыграл Дончич, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов.
Кабо-Верде
Кабо-Верде одержала свою первую победу на чемпионате мира, обыграв Венесуэлу (81:75). В составе африканской сборной стоит отметить игру в исполнении Жоао Гомеса, который отправил в кольцо соперника 22 очка.
Таким образом сборная Кабо-Верде набрала 3 очка и полностью запутала ситуацию в турнирной таблице. Лидирует Словения с 4 пунктами, на втором месте идет Грузия с 3 баллами и замыкает квартет Венесуэла с 2 очками в активе.
Перед стартом на чемпионате мира баскетболисты Кабо-Верде провели две товарищеские игры против Турции (63:90) и Китая (66:86).
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в победу хозяев: победа Словении — 1.03, победа Кабо-Верде — 15.25.
Прогноз: Есть большая вероятность, что Словения выиграет и выдет в следующий этап чемпионата мира с первого места. Лука Дончич и команда могут добиться крупной и уверенной победы.
Ставка: Фора Словении (-29) с коэффициентом 1.95.
Альтернативный прогноз: Можно жидать результативного баскетбола.
Альтернативная ставка: Тотал больше 178 с коэффициентом 1.99.