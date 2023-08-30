В группе F предварительного раунда чемпионата мира сойдутся сборные Словении и Кабо-Верде. Играть будут на стадионе «Окинава Арена». Матч пройдет 30 августа, начало — в 14:30 мск. Словения — Кабо-Верде: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словения

Сборная Словении практически обеспечил себе место в групповом этапе чемпионата мира. За плечами европейской команды две победы в двух матчах.

В 1-м туре словенцы разгромили Венесуэлу (100:85). В этом поединке отметим лидера сборной Словении и форварда «Далласа» Луки Дончича. Звезда НБА набрал в этом поединке 37 очков, совершил 7 подборов и отдал 6 передач.

Во втором игровом дне словенцы уничтожили баскетбольных визави из Грузии (88:67). И в этом поединке важную и решающую роль сыграл Дончич, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов.

Кабо-Верде

Кабо-Верде одержала свою первую победу на чемпионате мира, обыграв Венесуэлу (81:75). В составе африканской сборной стоит отметить игру в исполнении Жоао Гомеса, который отправил в кольцо соперника 22 очка.

Все прогнозы на баскетбол

Таким образом сборная Кабо-Верде набрала 3 очка и полностью запутала ситуацию в турнирной таблице. Лидирует Словения с 4 пунктами, на втором месте идет Грузия с 3 баллами и замыкает квартет Венесуэла с 2 очками в активе.

Перед стартом на чемпионате мира баскетболисты Кабо-Верде провели две товарищеские игры против Турции (63:90) и Китая (66:86).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в победу хозяев: победа Словении — 1.03, победа Кабо-Верде — 15.25.

Прогноз: Есть большая вероятность, что Словения выиграет и выдет в следующий этап чемпионата мира с первого места. Лука Дончич и команда могут добиться крупной и уверенной победы.

Ставка: Фора Словении (-29) с коэффициентом 1.95.

Альтернативный прогноз: Можно жидать результативного баскетбола.

Альтернативная ставка: Тотал больше 178 с коэффициентом 1.99.