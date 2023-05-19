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    «Денвер» сделает счет в серии 2:0?

    «Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Прогноз, ставка (к. 2.04) на матч плей-офф НБА, 19 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Денвер»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на «Болл Арене» 19 мая. Начало встречи — в 03:30 мск. «Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 19 Мая 2023 года
    Денвер
  • НБА. Плей-офф
    •  Денвер 03:30 Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
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    «Денвер»

    «Денвер» в первом матче серии наглядно продемонстрировал, как нужно бежать в атаку, забивать трехи и отрабатывать в защите.

    Причем это делали все игроки без исключения, а не отдельные персонажи, которые призваны только таскать рояль.

    Снова все увидели бенефис Йокича (34+21+14), а Мюррей выбил мяч у Джеймса на решающем владении.

    Все прогнозы на НБА

    Игра клуба Мэлоуна действительно впечатлила, и пока что не видно предпосылок, чтобы во второй игре серии что-то изменилось.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом матче серии против грозного «Денвера» продемонстрировал вполне себе приличную игру и даже набрал больше 120 очков, но этого все равно не хватило для победы.

    У «озерников» все были хороши без исключения. Даже Ривз с Хатимурой набрали на двоих 40 очков, и этого все равно не хватило для виктории.

    Джеймс сделал 40+10, но не помогло. Хэм старался до последнего найти ходы, который смогу позволить спасти матч, но у него так и не получилось этого сделать.

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    Во втором матче серии на территории противника будут шансы на победу, но «Денвер» будет настроен очень серьезно, чтобы снова сделать счет 2:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.50, победа «Финикса» — 2.88.

    Прогноз: «Денвер» не позволит приезжей команде претендовать на победу у себя на паркете.

    Альтернативный прогноз: Серия продолжит радовать нас результативным баскетболом и не последнюю роль в этом сыграет приезжая команда.

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 2.04.

    Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 1.91.

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    «Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» сделает счет в серии 2:0?
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