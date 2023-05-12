В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Футпринт Центре» 12 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Финикс» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» возвращается на свой паркет, проиграв без вариантов пятый матч серии и перспектив на спасение серий у Монти Уильямса крайне немного.

Букер и Дюрант не до тянули до 30 очков каждый, поэтому команда и не смогла оказать серьезное сопротивлению клубу из Колорадо.

Все же без Пола эта двойка не может вытаскивать серии против самых сильных соперников. Однако Крис не мпоможет уже до конца саезона.

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Если Монти Уильямс не придумает ничего интересного на третий домашний матч серии, то «Денвер» забере себе серию в гостях

«Денвер»

«Денвер» невероятно сложно выбить из колеи, даже если его два раза обыграть на своей площадке.

В домашней игре все работали на результат, хотя очки набрало восемь игроков, из 13 появлявшихся на паркете.

Йокич снова отметился монструозным трипл-даблом (29+13+12), а партнеры по клубу его поддержали.

«Наггетс» не будут откладывать дело в долгий ящик и разберутся со своим соперником уже в шестой игре серии.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.68, победа «Денвера» — 2.39.

Прогноз: Йокич затащит этот матч для своей команды.

Альтернативный прогноз: Игра получится упорной, поэтому на большое количество очков по этому матчу рассчитывать не стоит.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.39.

Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.15.