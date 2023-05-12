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    «Денвер» прикончит соперника в гостях?

    «Финикс» — «Денвер». Прогноз, ставка на матч плей-офф НБА, 12 мая 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Денвер»
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    «Денвер»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Денвер». Игра пройдет в «Футпринт Центре» 12 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Финикс» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» возвращается на свой паркет, проиграв без вариантов пятый матч серии и перспектив на спасение серий у Монти Уильямса крайне немного.

    Букер и Дюрант не до тянули до 30 очков каждый, поэтому команда и не смогла оказать серьезное сопротивлению клубу из Колорадо.

    Все же без Пола эта двойка не может вытаскивать серии против самых сильных соперников. Однако Крис не мпоможет уже до конца саезона.

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    Если Монти Уильямс не придумает ничего интересного на третий домашний матч серии, то «Денвер» забере себе серию в гостях

    «Денвер»

    «Денвер» невероятно сложно выбить из колеи, даже если его два раза обыграть на своей площадке.

    В домашней игре все работали на результат, хотя очки набрало восемь игроков, из 13 появлявшихся на паркете.

    Йокич снова отметился монструозным трипл-даблом (29+13+12), а партнеры по клубу его поддержали.

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    «Наггетс» не будут откладывать дело в долгий ящик и разберутся со своим соперником уже в шестой игре серии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.68, победа «Денвера» — 2.39.

    Прогноз: Йокич затащит этот матч для своей команды.

    Альтернативный прогноз: Игра получится упорной, поэтому на большое количество очков по этому матчу рассчитывать не стоит.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.39.

    Альтернативная ставка: ТМ 222 с коэффициентом 2.15.

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    «Финикс» — «Денвер»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» прикончит соперника в гостях?
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