Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 17 апреля. Время — 05:30 по мск. «Денвер» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» добрался до финиша регулярного сезона в качестве победителя конференции, хотя результаты последних матчей откровенно заставляют волноваться даже пред поединком против «Миннесоты».

Коллектив Мюррея выиграл только последнюю встречу сезона против «Сакраменто» (109:95), а до этого потерпел три поражения подряд. Плюс к этом был небольшой простой, пока клубы выясняли отношения в рамках плей-ин, где и играла как раз «Миннесота».

Не радует тот факт, что в последнем очном поединке между этими клубами «Денвер» оформил в кольцо соперника 145 (!) очков, а за три очных противостояния проиграл всего лишь один матч. Но все равно гости представляют опасность.

«Миннесота»

Несмотря на все проблемы внутри команды, и травмы отдельно взятых игроков у «Миннесоты» все равно есть силы и ресурсы, чтобы серьезно пошуметь в предстоящих поединках плей-офф.

После того, как клуб Финча собственноручно отдал матч «Лос-Анджелес Лейкерс», права на ошибку не оставалось, и дружина из Миннеаполиса обязана была выигрывать у дерзкой «Оклахомы». В том матче завязки не получилось, и «волки» разгромили молодежь «Тандер».

В предстоящем поединке против «Денвера» не все так однозначно с победой хозяев, и, если «Миннесота» сыграет так, как она это делал в последнем поединке против «Оклахомы», то вполне может ошарашить фаворита пары и победой на его паркете.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.37, победа «Миннесоты» — 3.52.

Прогноз: Несмотря на то, что «Денвер» будет играть на своем паркете, гости имеют неплохие шансы на победу.

Альтернативный прогноз: Будет результативная игра, а процент попаданий с игры выше среднего.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.52.

Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.20.