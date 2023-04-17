«Денвер»
«Денвер» добрался до финиша регулярного сезона в качестве победителя конференции, хотя результаты последних матчей откровенно заставляют волноваться даже пред поединком против «Миннесоты».
Коллектив Мюррея выиграл только последнюю встречу сезона против «Сакраменто» (109:95), а до этого потерпел три поражения подряд. Плюс к этом был небольшой простой, пока клубы выясняли отношения в рамках плей-ин, где и играла как раз «Миннесота».
Не радует тот факт, что в последнем очном поединке между этими клубами «Денвер» оформил в кольцо соперника 145 (!) очков, а за три очных противостояния проиграл всего лишь один матч. Но все равно гости представляют опасность.
«Миннесота»
Несмотря на все проблемы внутри команды, и травмы отдельно взятых игроков у «Миннесоты» все равно есть силы и ресурсы, чтобы серьезно пошуметь в предстоящих поединках плей-офф.
После того, как клуб Финча собственноручно отдал матч «Лос-Анджелес Лейкерс», права на ошибку не оставалось, и дружина из Миннеаполиса обязана была выигрывать у дерзкой «Оклахомы». В том матче завязки не получилось, и «волки» разгромили молодежь «Тандер».
В предстоящем поединке против «Денвера» не все так однозначно с победой хозяев, и, если «Миннесота» сыграет так, как она это делал в последнем поединке против «Оклахомы», то вполне может ошарашить фаворита пары и победой на его паркете.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.37, победа «Миннесоты» — 3.52.
Прогноз: Несмотря на то, что «Денвер» будет играть на своем паркете, гости имеют неплохие шансы на победу.
Альтернативный прогноз: Будет результативная игра, а процент попаданий с игры выше среднего.
Ставка: П2 с коэффициентом 3.52.
Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.20.