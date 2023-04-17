ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Лестер»В погоне за треблом. Холанн помог «Ман Сити» обыграть «Лестер» и повторил рекорд АПЛ «Спартак»Три пенальти и три удаления. «Спартак» вдевятером победил в дерби с «Торпедо» Роберт Левандовский Левандовский сдулся? Голевая засуха поляка — большая проблема для «Барсы»
  • 00:07
    • Мадридский «Реал» обыграл «Кадис» в матче испанской Примеры
  • 23:59
    • ПСЖ обыграл «Ланс» во французской Первой лиге
  • 23:47
    • «Монца» одержала гостевую победу над «Интером»
  • 21:35
    • Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» победить «Лестер»
  • 21:15
    • ЦСКА вырвал победу у «Локомотива-Кубани» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ
    Все новости спорта

    Гости смогут удивить «Денвер»?

    «Денвер» — «Миннесота». Прогноз, ставка на матч плей-офф НБА, 17 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Миннесота»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Миннесота»
    Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 17 апреля. Время — 05:30 по мск. «Денвер» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 17 Апреля 2023 года
    Денвер
  • НБА. Плей-офф
    •  Денвер 05:30 Миннесота Миннесота
  • НБА. Плей-офф
    •

    «Денвер»

    «Денвер» добрался до финиша регулярного сезона в качестве победителя конференции, хотя результаты последних матчей откровенно заставляют волноваться даже пред поединком против «Миннесоты».

    Коллектив Мюррея выиграл только последнюю встречу сезона против «Сакраменто» (109:95), а до этого потерпел три поражения подряд. Плюс к этом был небольшой простой, пока клубы выясняли отношения в рамках плей-ин, где и играла как раз «Миннесота».

    Не радует тот факт, что в последнем очном поединке между этими клубами «Денвер» оформил в кольцо соперника 145 (!) очков, а за три очных противостояния проиграл всего лишь один матч. Но все равно гости представляют опасность.

    «Миннесота»

    Несмотря на все проблемы внутри команды, и травмы отдельно взятых игроков у «Миннесоты» все равно есть силы и ресурсы, чтобы серьезно пошуметь в предстоящих поединках плей-офф.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    После того, как клуб Финча собственноручно отдал матч «Лос-Анджелес Лейкерс», права на ошибку не оставалось, и дружина из Миннеаполиса обязана была выигрывать у дерзкой «Оклахомы». В том матче завязки не получилось, и «волки» разгромили молодежь «Тандер».

    В предстоящем поединке против «Денвера» не все так однозначно с победой хозяев, и, если «Миннесота» сыграет так, как она это делал в последнем поединке против «Оклахомы», то вполне может ошарашить фаворита пары и победой на его паркете.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.37, победа «Миннесоты» — 3.52.

    Прогноз: Несмотря на то, что «Денвер» будет играть на своем паркете, гости имеют неплохие шансы на победу.

    Альтернативный прогноз: Будет результативная игра, а процент попаданий с игры выше среднего.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.52.

    Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.45
  • Прогноз на матч Муньос — Гутьеррес
  • Бокс
  • Сегодня в 04:10
    •  2.20
  • Прогноз на матч Джейкоби — Мурзаканов
  • Бокс
  • Сегодня в 05:10
    •  1.64
  • Прогноз на матч Барбоза — Куарантилло
  • Бокс
  • Сегодня в 05:40
    •  1.47
  • Прогноз на матч Холлоуэй — Аллен
  • Бокс
  • Сегодня в 06:10
    •  1.87
  • Прогноз на матч Карацев — Вессельс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Котов — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 14:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Руне — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Торино — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Астана — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Факел — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.89
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Денвер» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 17.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости смогут удивить «Денвер»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры