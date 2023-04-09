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    Хозяева не оставят «Юте» никаких шансов

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 09 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс»
    Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 09 апреля. Время — 06:00 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Апреля 2023 года

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» выдал весьма солидный отрезок по сезону с февраля месяца. Клуб продвинулся вверх по турнирной таблице Запада и все же зацепился за плей-ин.

    В последнем матче «озерники» справились с самим «Финиксом», что им явно придало ещё больше сил перед кубковой весной. Больше всех в победе «Лейкерс» постарался Рассел, который набрал 24 очко и внес непосильный вклад в победу своего клуба.

    На данный момент у калифорнийцев 42 победы при 39 поражениях. Это позволяет делить седьмое и восьмое место с «Нью-Орлеаном», но занять именно седьмую строчку у команды Джеймса шансов больше.

    «Юта»

    «Юта» в последнем матче неожиданно обыграла «Денвер» и прервала свою четырех матчевую победную серию.

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    Лучшим снайпером клуба в победном матче стал никому неизвестны Агбажи с 28 очками. У хорвата Саманича оказалось 23 набранных балла на счету.

    У клуба из Солт-Лейк-Сити 37 выигранных матчей и 44 проигранных. Это позволяет рассчитывать всего лишь 12 место на Западе и выше по таблице своей конференции. Шансов в игре против задорной команды Дарвина Хэма никаких нет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.06, победа «Мемфиса» —14.50.

    Прогноз: Хозяева заберут этот матч себе и не заметят своего соперника.

    Альтернативный прогноз: Получится результативная встреча с обилием набранных очков.

    Ставка: Ф1 (-18) с коэффициентом 2.27.

    Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.37.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева не оставят «Юте» никаких шансов
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