Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 09 апреля. Время — 06:00 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» выдал весьма солидный отрезок по сезону с февраля месяца. Клуб продвинулся вверх по турнирной таблице Запада и все же зацепился за плей-ин.

В последнем матче «озерники» справились с самим «Финиксом», что им явно придало ещё больше сил перед кубковой весной. Больше всех в победе «Лейкерс» постарался Рассел, который набрал 24 очко и внес непосильный вклад в победу своего клуба.

На данный момент у калифорнийцев 42 победы при 39 поражениях. Это позволяет делить седьмое и восьмое место с «Нью-Орлеаном», но занять именно седьмую строчку у команды Джеймса шансов больше.

«Юта»

«Юта» в последнем матче неожиданно обыграла «Денвер» и прервала свою четырех матчевую победную серию.

Лучшим снайпером клуба в победном матче стал никому неизвестны Агбажи с 28 очками. У хорвата Саманича оказалось 23 набранных балла на счету.

У клуба из Солт-Лейк-Сити 37 выигранных матчей и 44 проигранных. Это позволяет рассчитывать всего лишь 12 место на Западе и выше по таблице своей конференции. Шансов в игре против задорной команды Дарвина Хэма никаких нет.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.06, победа «Мемфиса» —14.50.

Прогноз: Хозяева заберут этот матч себе и не заметят своего соперника.

Альтернативный прогноз: Получится результативная встреча с обилием набранных очков.

Ставка: Ф1 (-18) с коэффициентом 2.27.

Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.37.