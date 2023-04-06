Новый Орлеан. Луизиана. Арена «Смути Кинг-центр». Дата — 6 апреля. Время — 03:00 по мск. «Нью-Орлеан» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Орлеан»

Победная серия «Нью-Орлеана» прервалась в матче с «Сакраменто» (103:121). Несмотря на домашнее поражение в составе «пеликанов» отличился Брэндон Ингрэм. Форвард отправил в кольцо соперника 22 очка, отдал шесть передач и совершил семь подборов.

До этого «Нью-Орлеан» одержал две победы над «Лос-Анджелес Клипперс» (122:114) и «Денвером» (107:88). Брэндон Игрэм внёс вклад в успех команды, в кольцо «Клипперс» игрок отправил 36 очков, а в поединке с «Денвером» Ингрэм оформил трипл-дабл: 31 очко, 11 подборов и 10 передач.

«Нью-Орлеан» продолжает борьбу за место в плей-офф турнира, а пока луизианцы занимают 8 место в Западной конференции при 40 победах и 39 поражениях.

«Нью-Орлеану» в регулярке осталось сыграть с «Мемфисом», «Нью-Йорком» и «Миннесотой».

«Мемфис»

«Мемфис» давно обеспечил место в плей-офф. «Гризли» в рамках минувшего тура одержал победу над «Портлендом» (119:109). Ключевую роль в матче сыграл Десмонд Бэйн, защитник «Мемфиса» набрал 30 очков.

В последних пяти матчах команда из штата Теннесси одержала победы над «Лос-Анджелес Клипперс» (108:94) и «Орландо» (113:108), а также уступила «Чикаго» (107:128) и «Лос-Анджелес Клипперс» (132:141).

«Мемфис» занимает второе место в Западной конференции. В 79 матчах команда одержала 50 побед и потерпела 29 поражений.

У «Мемфиса» в регулярке осталась гостевая серия игр. Помимо поединка с «Нью-Орлеаном» будут выезды к «Милуоки» и «Оклахоме».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Орлеана» — 1.51, победа «Мемфиса» — 2.82.

Прогноз: Перед баскетболистами «Нью-Орлеана» стоит сложная задача. В соперниках — один из лидеров Западной конференции. Однако «Мемфис» уже не мотивирован. Коллектив из Луизианы может воспользоваться шансом в предстоящей встрече.

Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (-9) с коэффициентом 2.50.

Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что разгромной победы одной из команд не будет.

Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.