«Милуоки»
«Милуоки» за пять последних матчей проиграл всего лишь один раз и с отличным настроением собирается закончить регулярный сезон на первом месте в конференции.
В последнем поединке был обыгран «Вашингтон», а Адетокунбо не просто набрал 28 очков, а сделал трипл-дабл.
«Милуоки» на первой строчке своей конференции с 57 победами и 22 поражениями. В предстоящем поединке против «Чикаго» хозяевам будет непросто, поскольку за четыре очных поединка против «быков» клуб из Висконсина выиграл всего лишь один раз.
«Чикаго»
У «Чикаго» в последних поединках не очень хорошие результаты, поскольку за пять сыгранных матчей одержано всего лишь две победы.
В последнем матче «быки» не смогли ничего противопоставить «Атланте». Лидеры в лице Зака Лавина и Демара Дерозана выглядели совсем вареными и не смогли на двоих даже набрать 50 очков.
На данный момент у «Чикаго» 38 побед и 41 поражение. Это позволяет рассчитывать на 10 место в восточной конференции, что уже гарантировано позволит сыграть в плей-ин.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.39, победа «Чикаго» — 3.38.
Прогноз: Хозяева будут играть только на победу и гостям точно не поздоровится.
Альтернативный прогноз: Матч обещает быть результативным, поскольку клубы набирают достаточное количество очков в последних поединках.
Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 2.51.
Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.15.