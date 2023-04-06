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    Хозяева не оставят шансов своему сопернику?

    «Милуоки» — «Чикаго». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 06 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Чикаго»
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    «Милуоки»
    Милуоки. Стадион «Фисерв Форум». Дата — 06 апреля. Время — 02:30 по мск. «Милуоки» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Милуоки»

    «Милуоки» за пять последних матчей проиграл всего лишь один раз и с отличным настроением собирается закончить регулярный сезон на первом месте в конференции.

    В последнем поединке был обыгран «Вашингтон», а Адетокунбо не просто набрал 28 очков, а сделал трипл-дабл.

    «Милуоки» на первой строчке своей конференции с 57 победами и 22 поражениями. В предстоящем поединке против «Чикаго» хозяевам будет непросто, поскольку за четыре очных поединка против «быков» клуб из Висконсина выиграл всего лишь один раз.

    «Чикаго»

    У «Чикаго» в последних поединках не очень хорошие результаты, поскольку за пять сыгранных матчей одержано всего лишь две победы.

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    В последнем матче «быки» не смогли ничего противопоставить «Атланте». Лидеры в лице Зака Лавина и Демара Дерозана выглядели совсем вареными и не смогли на двоих даже набрать 50 очков.

    На данный момент у «Чикаго» 38 побед и 41 поражение. Это позволяет рассчитывать на 10 место в восточной конференции, что уже гарантировано позволит сыграть в плей-ин.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.39, победа «Чикаго» — 3.38.

    Прогноз: Хозяева будут играть только на победу и гостям точно не поздоровится.

    Альтернативный прогноз: Матч обещает быть результативным, поскольку клубы набирают достаточное количество очков в последних поединках.

    Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 2.51.

    Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.15.

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    «Милуоки» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 06.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева не оставят шансов своему сопернику?
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