Милуоки. Стадион «Фисерв Форум». Дата — 06 апреля. Время — 02:30 по мск. «Милуоки» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

«Милуоки» за пять последних матчей проиграл всего лишь один раз и с отличным настроением собирается закончить регулярный сезон на первом месте в конференции.

В последнем поединке был обыгран «Вашингтон», а Адетокунбо не просто набрал 28 очков, а сделал трипл-дабл.

«Милуоки» на первой строчке своей конференции с 57 победами и 22 поражениями. В предстоящем поединке против «Чикаго» хозяевам будет непросто, поскольку за четыре очных поединка против «быков» клуб из Висконсина выиграл всего лишь один раз.

«Чикаго»

У «Чикаго» в последних поединках не очень хорошие результаты, поскольку за пять сыгранных матчей одержано всего лишь две победы.

В последнем матче «быки» не смогли ничего противопоставить «Атланте». Лидеры в лице Зака Лавина и Демара Дерозана выглядели совсем вареными и не смогли на двоих даже набрать 50 очков.

На данный момент у «Чикаго» 38 побед и 41 поражение. Это позволяет рассчитывать на 10 место в восточной конференции, что уже гарантировано позволит сыграть в плей-ин.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Милуоки» — 1.39, победа «Чикаго» — 3.38.

Прогноз: Хозяева будут играть только на победу и гостям точно не поздоровится.

Альтернативный прогноз: Матч обещает быть результативным, поскольку клубы набирают достаточное количество очков в последних поединках.

Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 2.51.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.15.