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    Гости не оставят шансов своему сопернику?

    «Хьюстон» — «Денвер». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 05 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Денвер»
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    «Денвер»
    Хьюстон. Стадион «Тойота Арена». Дата — 05 апреля. Время — 03:00 по мск. «Хьюстон» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 05 Апреля 2023 года

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» одержал только одну победу за восемь последних поединков. Обыгран был лишь немощный «Детройт».

    В игре против «Лос-Анжелес Лейкерс» техасская команда проиграла по всем статьям, а 24 очка Джейлена Грина не принесли никакого профита.

    У «Хьюстона» на данный момент времени 19 побед и 60 поражений. С «Сан-Антонио» по количеству побед техасский коллектив сравнялся, но поражений у него все рано на одно больше, поэтому клуб Сайласа по-прежнему на последнем месте в лиге.

    «Денвер»

    «Денвер» за три последних матча победил всего лишь один раз, но это не помешало сохранить первое место в западной конференции.

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    В крайней игре была одержана победа над «Голден Стэйт» на своем паркете, а больше всех очков набрал Портер (29 баллов).

    У «Денвера» первое место на Западе и 52 победы против 26 поражений. В матче против «Хьюстона» борьбы не получится, и «Наггетс» разнесут своего соперника. 10 последних очных поединков остались как раз за коллективом из Колорадо.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Хьюстона» — 4.52, победа «Денвер» — 1.15.

    Прогноз: При всем уважении к хозяевам этого матча, но гости их попросту не заметят.

    Альтернативный прогноз: Игра получится в одно кольцо, но хозяева также накидают достаточно очков своему сопернику.

    Ставка: Ф2 (-13.5) с коэффициентом 2.25.

    Альтернативная ставка: ТБ 237 с коэффициентом 2.36.

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    «Хьюстон» — «Денвер»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости не оставят шансов своему сопернику?
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