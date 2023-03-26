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    «Майами» возьмёт реванш за унижение в прошлых матчах?

    «Майами» — «Бруклин». Прогноз (к. 2.55), ставка на матч регулярки НБА, 26 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Бруклин»
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    «Майами» — «Майами». Сезон 2022/2023
    Майами. Штат Флорида. «FTX Arena». Дата — 26 марта. Время — 03:00 по мск. «Майами» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майами»

    «Майами» поднялся на шестое (!) место в Восточной конференции, отодвинув на одну строчку «Бруклин». Дело в том, что команда из Флориды в последних пяти встречах одержала четыре победы.

    В последнем поединке был обыгран «Нью-Йорк» (127:120). Вклад в победу команды внёс Джимми Батлер, защитник набрал 35 очков. До дабл-дабла игроку не хватило одной передачи.

    Также «хитовцы» нанесли поражения «Детройту» (112:100), «Мемфису» (138:119) и «Юте» (119:115).

    Два баскетболиста «Майами» пока остаются за пределами игровой площадки. Травмированы Никола Йович и Коди Зеллер. После травмы колена в строй вернулся Кайл Лаури.

    У «Майами» положительный баланс побед и поражений. В 74 матчах команда из Флориды одержала 40 побед и потерпела 34 поражения.

    «Бруклин»

    «Бруклин» не может выиграть последние пять матчей, уступив «Оклахоме» (107:121), «Сакраменто» (96:101), «Денверу» (102:108) и «Кливленду» (109:115).

    Баскетболисты «Бруклина» проиграли и вторую встречу «Кливленду», только со счётом 114:116. Несмотря на поражение в составе нью-йоркцев результативностью отметился Микал Бриджес, оформивший 32 очка.

    Как и «Майами» команда из Бруклина не сможет рассчитывать на двух своих игроков. Всё ещё от травмы колена не оправился Бен Симмонс. А Сет Карри пропустит матч по личным причинам.

    «Бруклин» в Восточной конференции занимает седьмое место. За плечами «нью-йоркцев» 39 побед и 34 поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Майами» — 1.47, победа «Бруклина» — 2.97.

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    Прогноз: Это будет третье противостояние соперников в сезоне. Предыдущие две завершились в пользу «Бруклина» (116:105 и 102:101). Сейчас «сети» ослаблены, так как команду покинкули Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант. Таким образом у «Майами» есть шанс не только взять реванш, но и зарепиться на шестом месте, котрое даёт право сыграть в плей-офф турнира.

    Ставка: Фора «Майами» (-10) с коэффициентом 2.55.

    Альтернативный прогноз: Скорее всего соперники забросят на двоих более 220 очков. В последнее время «Майами» и «Бруклин» играют результативно.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 225.5 с коэффициентом 2.30.

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    «Майами» — «Бруклин»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Майами» возьмёт реванш за унижение в прошлых матчах?
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