Калифорния. Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 25 марта. Время — 05:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» занимет шестое (!) место в Западной конференции при 38 победах и 36 поражениях. В таблице всё плотно, от пятого места, которое занимает «Лос-Анджелес Клипперс», «золотые» отстают на одну победу. Также «Уорриорз» на одну победу опережает «Миннесоту», которая сейчас на седьмом месте.

В последних двух встречах «Голден Стэйт» одержал победы, были обыграны «Хьюстон» (121:108) и «Даллас» (127:125). В матче с «ковбоями» лучшего результата добился Джонатан Куминга, набрав 22 очка.

До этого у «Голден Стэйт» была неудачная серия игр из трёх матчей: «Мемфис» (119:133), «Атланта» (119:127) и «Лос-Анджелес Клипперс» (126:134).

«Голден Стэйт» можно назвать домашней командой. В 36 проведенных матчах на стадионе «Чейз Центр» калифорнийцы выиграли 29 встреч. Гостевая статистика гораздо хуже: 9 побед и 29 поражений.

С травмой ноги вне игры остаётся Райан Роллинз, выбыл из строя Гэри Пэйтон, у игрока растяжение брюшных мышц. По личным причинам не сыграет в матче Эндрю Уиггинс.

«Филадельфия»

«Филадельфия» обеспечила себе место в плей-офф. На даннымй момент «76-е» идут на третьем месте в Восточной конференции. В активе команды — 49 побед, в пассиве — 23 проигрыша. Сейчас команда преследует цель — сместить «Бостон» со второй строчки турнирной таблицы. Для достижения результата «Филадельфии» не хватает собственной победы и осечки «кельтов».

В рамках минувшего игрового дня «Филадельфия» одержала гостевую победу над «Чикаго» (116:91). Вклад в победу команды внёс Де'Энтони Мелтон, защитник отправил в кольцо соперника 25 очков.

Девять побед в десяти матчах — результат последних игр «Филадельфию». «Сиксерс» допустил осечку в домашнем матче с «Чикаго» (105:109).

Из-за травмы бедра против «Голден Стэйт» может не сыграть Джален Макдэниелс. Под вопросом участие ключевого игрока «Филадельфии» Джеймса Хардена. Защитник получил травму ахилла в первом поединке с «Чикаго». Вторую встречу с иллинойсцами Харден пропустил.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Голден Стэйт» — 1.53, победа «Филадельфии» — 2.75.

Прогноз: В этом сезоне соперники встречались один раз. «Филадельфия» в домашнем поединке на 12 очков опередила «Голден Стэйт» (118:106). На данный момент у хозяев есть хороший шанс нанести ответное поражение сопернику. Во-первых, «Голден Стэйт» — домашняя команда. Во-вторых — «Филадельфия» сейчас может быть менее мотивирована, так как уже вышла в плей-офф НБА.

Ставка: Фора «Голден Стэйт» (-5.5) с коэффициентом 2.06.

Альтернативный прогноз: У «Филадельфии» сейчас шикарная выигрышная серия. Команда может пойти на принцип, чтобы догнать «Бостон». Если баскетболисты «76-х» активизируются, то одержат победу.

Альтернативная ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 2.75.