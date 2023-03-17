Канада. Торонто. «Скоушабэнк-арена». Дата — 17 марта. Время — 02:30 по мск. «Торонто» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

«Торонто» прервал проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей. Победу в последнем туре регулярки канадская команда одержала над лидером Запада — «Денвером» (125:110). Вклад в победу коллектива из Канады внёс Фред Ванвлит. Защитник «Торонто» набрал 36 очков, совершил три подбора и отдал семь передач.

В неудачной серии игр отмечаем противостояни против «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:122), «Лос-Анджелес Клипперс» (100:108) и «Денвера» (113:118).

Далано Бэнтон и Оттор Портер — два травмированных баскетболиста, которые не смогут помочь «Торонто». Они по-прежнему в лазарете.

В Восточной конференции «Торонто» занимает девятое (!) место, а это зона плей-офф, команда одержала 33 победы и потерпела 36 поражений.

«Оклахома»

«Оклахома» выдате блестящую победную серию, за плечами «громобойцев» тир победных результата. Были обыграны «Нью-Орлеан» (110:96), «Сан-Антонио» (102:90) и «Бруклин» (121:107). В матче с «Бруклином» в составе «Оклахомы» победу принела точная реализация в исполнении Шей Гилджес-Александера — 35 очков.

С травмами в лазарете команды находятся три игрока: Чет Хольмгрен, Алексей Покусевски и Кенрих Уильямс.

«Оклахома» поднялась на восьмое (!) в Восточной конференции. У команды отрицательный баланс побед и поражений. 34 матча выиграли — 35 проиграли.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Торонто» — 1.49, победа «Оклахомы» — 2.90.

Прогноз: «Оклахома» может продлить свою победную серию. Для этого у «громобойцев» — все шансы.

Ставка: Победа «Оклахомы» с коэффициентом 2.90.

Альтернативный прогноз: А ещё можно сыграть на результативности встречи.

Альтернативная ставка: Тотал больше 234 с коэффициентом 2.02.