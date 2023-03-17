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    «Оклахома» продлит победную серию?

    «Торонто» — «Оклахома». Прогноз (к. 2.03), ставка на матч регулярки НБА, 17 марта 2023 года

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    Канада. Торонто. «Скоушабэнк-арена». Дата — 17 марта. Время — 02:30 по мск. «Торонто» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 17 Марта 2023 года
    Торонто
  • Торонто
    •  Торонто 02:30 Оклахома Оклахома
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    «Торонто»

    «Торонто» прервал проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей. Победу в последнем туре регулярки канадская команда одержала над лидером Запада — «Денвером» (125:110). Вклад в победу коллектива из Канады внёс Фред Ванвлит. Защитник «Торонто» набрал 36 очков, совершил три подбора и отдал семь передач.

    В неудачной серии игр отмечаем противостояни против «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:122), «Лос-Анджелес Клипперс» (100:108) и «Денвера» (113:118).

    Далано Бэнтон и Оттор Портер — два травмированных баскетболиста, которые не смогут помочь «Торонто». Они по-прежнему в лазарете.

    В Восточной конференции «Торонто» занимает девятое (!) место, а это зона плей-офф, команда одержала 33 победы и потерпела 36 поражений.

    «Оклахома»

    «Оклахома» выдате блестящую победную серию, за плечами «громобойцев» тир победных результата. Были обыграны «Нью-Орлеан» (110:96), «Сан-Антонио» (102:90) и «Бруклин» (121:107). В матче с «Бруклином» в составе «Оклахомы» победу принела точная реализация в исполнении Шей Гилджес-Александера — 35 очков.

    С травмами в лазарете команды находятся три игрока: Чет Хольмгрен, Алексей Покусевски и Кенрих Уильямс.

    «Оклахома» поднялась на восьмое (!) в Восточной конференции. У команды отрицательный баланс побед и поражений. 34 матча выиграли — 35 проиграли.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Торонто» — 1.49, победа «Оклахомы» — 2.90.

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    Прогноз: «Оклахома» может продлить свою победную серию. Для этого у «громобойцев» — все шансы.

    Ставка: Победа «Оклахомы» с коэффициентом 2.90.

    Альтернативный прогноз: А ещё можно сыграть на результативности встречи.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 234 с коэффициентом 2.02.

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    «Торонто» — «Оклахома»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 17.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Оклахома» продлит победную серию?
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