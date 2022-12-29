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    Добьётся ли «Лейкерс» успеха на выезде?

    «Майами» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Прогноз (к. 3.45), ставка на матч регулярки НБА, 29 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс»
    Майами. Штат Флорида. «FTX Arena». Дата — 29 декабря. Время — 03:30 по мск. «Майами» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 29 Декабря 2022 года

    «Майами»

    «Майами» прервал неудачную серию игр. Дома была одержана победа над «Миннесотой» (113:110). В этой встрече лучшую игру продемонстрировал Макс Струс. Защитник «Хита» набрал 19 очков.

    До этого «Майами» уступил в матчах с «Индианой» (108:111) и «Чикаго» (103:113) . В игре с «быками» травму ноги получил Дуэйн Дэдмон. Центровой по-прежнему находится в лазарете команды.

    «Майами» чуть подправил турнирное положение и закрепился на 9-м месте в Восточной конференции. Команда в 34-х матчах одержала 17 побед и потерпела 17 поражений.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Четыре матча — четыре поражения. Такая серия была у «Лос-Анджелес Лейкерс». Проиграли «Далласу» (115:124), «Финиксу» (104:130), «Сакраменто» (120:134) и «Шарлотт» (130:134).

    Неудачную серию игр прервали в гостевом матче против «Орландо». «Озёрники» переиграли «магов» со счётом 129:110. Лучши игроком встречи стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс — 28 очков.

    Без игровой практики до сих пор один из лидеров «Лос-Анджелес» Энтони Дэвис. Форвард «озёрников» получил травму ноги в поединке против «Денвера» ещё 17 декабря. В лазарете также находится Хаун Тоскано-Андерсон. У форварда — травма лодыжки. Ее он получил 8 декабря в матче с «Торонто».

    «Лос-Анджелес Лейкерс» закрепился на 13 месте Западной конференции при 14 победах и 20 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Майами» — 1.34, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3.45.

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    Прогноз: Обе команды нацелены исключительно на победу. Как по нам, абсолютно две равные команды. Мы остановим выбор на «Лейкерс», так как в последнее время хорошую форму набрал их лидер Леброн Джеймс.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 3.45.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча. Команды явно сыграют в открытый баскетбол.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 223.5 с коэффициентом 1.88.

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    «Майами» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Добьётся ли «Лейкерс» успеха на выезде?
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