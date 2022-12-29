Майами. Штат Флорида. «FTX Arena». Дата — 29 декабря. Время — 03:30 по мск. «Майами» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» прервал неудачную серию игр. Дома была одержана победа над «Миннесотой» (113:110). В этой встрече лучшую игру продемонстрировал Макс Струс. Защитник «Хита» набрал 19 очков.

До этого «Майами» уступил в матчах с «Индианой» (108:111) и «Чикаго» (103:113) . В игре с «быками» травму ноги получил Дуэйн Дэдмон. Центровой по-прежнему находится в лазарете команды.

«Майами» чуть подправил турнирное положение и закрепился на 9-м месте в Восточной конференции. Команда в 34-х матчах одержала 17 побед и потерпела 17 поражений.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Четыре матча — четыре поражения. Такая серия была у «Лос-Анджелес Лейкерс». Проиграли «Далласу» (115:124), «Финиксу» (104:130), «Сакраменто» (120:134) и «Шарлотт» (130:134).

Неудачную серию игр прервали в гостевом матче против «Орландо». «Озёрники» переиграли «магов» со счётом 129:110. Лучши игроком встречи стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс — 28 очков.

Без игровой практики до сих пор один из лидеров «Лос-Анджелес» Энтони Дэвис. Форвард «озёрников» получил травму ноги в поединке против «Денвера» ещё 17 декабря. В лазарете также находится Хаун Тоскано-Андерсон. У форварда — травма лодыжки. Ее он получил 8 декабря в матче с «Торонто».

«Лос-Анджелес Лейкерс» закрепился на 13 месте Западной конференции при 14 победах и 20 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Майами» — 1.34, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3.45.

Прогноз: Обе команды нацелены исключительно на победу. Как по нам, абсолютно две равные команды. Мы остановим выбор на «Лейкерс», так как в последнее время хорошую форму набрал их лидер Леброн Джеймс.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 3.45.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча. Команды явно сыграют в открытый баскетбол.

Альтернативная ставка: Тотал больше 223.5 с коэффициентом 1.88.