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    Хозяева выиграют третий матч подряд?

    «Голден Стэйт» — «Юта». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 29 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Юта»
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    «Голден Стэйт»
    Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 29 декабря. Время — 06:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 29 Декабря 2022 года
    Голден Стэйт
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    •  Голден Стэйт 06:00 Юта Юта
  • НБА
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    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» без половины травмированных игроков основы выиграл два последних поединка: у «Мемфиса» (123:109) и «Шарлотт» (110:105). Несмотря на то, что не могут играть Дрэймонд Грин, Эндрю Уиггинс и Стеф Карри, Стив Керр изыскивает резервы, которые позволяют побеждать его команде даже в таких тяжелых ситуациях.

    В последнем выигрышном матче против «Шарлотт» лучшим в составе «воинов» был Клэй Томпсон с 29 очками в активе. Джордан Пул записал 24 очка на свой счет.

    На данный момент подопечные Керра находятся на 10 месте в своей конференции, имея в своем активе 17 побед и 18 поражений.

    «Юта»

    «Юта» выиграла за последние восемь гостевых матчей только один поединок против «Детройта» (126:111). Последний поединок был проигран «Сан-Антонио» (122:126) и в действиях игроков «Джаз» наблюдалась чрезмерная сумбурность. Поэтому не факт, что дружина Харди сможет победить обескровленный «Голден Стэйт».

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    В составе «Джаз» в последнем матче лучшим по количеству набранных очков стал финн Лаури Маркканен, который набрал 32 очка. Вторым по результативности стал Кларксон с 25 набранным баллами.

    На данный момент времени «джазмены» идут на 9 месте в своей конференции, имея 19 побед при 17 поражениях. В матче против «Голден Стэйт» нужно проявить максимально сосредоточенную игру в обороне, чтобы победить на паркете «воинов» впервые с 2020 года.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 2.28, победа «Юты» — 1.66.

    Прогноз: Несмотря на то, что у хозяев не будет играть сразу три основных игрока, «Голден Стэйт» все равно способен забрать этот матч себе.

    Альтернативный прогноз: Гости способны пробить большой индивидуальный тотал.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.28.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 121 с коэффициентом 2.73.

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    «Голден Стэйт» — «Юта»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Хозяева выиграют третий матч подряд?
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