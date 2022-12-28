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    Хозяева могут осложнить жизнь «Филадельфии»?

    «Вашингтон» — «Филадельфия». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 28 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Филадельфия»
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    «Вашингтон»
    Вашингтон. Стадион «Кэпитал Уан Арена». Дата — 28 декабря. Время — 03:00 по мск. «Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    Несмотря на то, что «Вашингтон» в трех последних матчах выиграл целых два раза, но чудовищная проигрышная серия, которая длилась едва ли не месяц, оставила неприятный осадок и до сих пор вызывает неуверенность при прогнозировании исходов столичной команды.

    В последнем матче довольно неожиданно был обыгран «Сакраменто» (125:111), причем на выезде. Лучшим в составе «Визардс» стал Кайл Кузма с 32 набранными очками. Брэдли Билл набрал 24 балла.

    На данный момент у «Вашингтона» 13 побед при 21 поражении и всего лишь 12 место в конференции. В игре против куражной «Филадельфии» шансов на успех практически нет. Хотя «Вашингтон» выиграл три последних очных поединка из четырех.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» продолжает находиться на коне и имеет в своем активе уже восьми матчевую победную серию. Теперь даже ярые скептики Дока Риверса должны закрыть свои рты.

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    Во всех восьми победных поединках лучшим во составе «76-х» был неподражаемый Эмбиид, который только в паре матчей набрал меньше 30 очков. В двух последних победных поединках «Филадельфия» набирала 119 очков.

    На данный момент у «Филадельфии» 20 побед при 12 проигрышах и уже пятое место в своей конференции. Победная серия значительно улучшила положение «76-х» в турнирной таблице Востока.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Вашингтона» — 2.60, победа «Филадельфия» — 1.53.

    Прогноз: Вероятность победы Вашингтона в этом матче минимальная.

    Альтернативный прогноз: Нас ожидает баскетбол с обилием заброшенных очков в две стороны.

    Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 2.42.

    Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.68.

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    «Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Хозяева могут осложнить жизнь «Филадельфии»?
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