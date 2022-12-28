Вашингтон. Стадион «Кэпитал Уан Арена». Дата — 28 декабря. Время — 03:00 по мск. «Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Несмотря на то, что «Вашингтон» в трех последних матчах выиграл целых два раза, но чудовищная проигрышная серия, которая длилась едва ли не месяц, оставила неприятный осадок и до сих пор вызывает неуверенность при прогнозировании исходов столичной команды.

В последнем матче довольно неожиданно был обыгран «Сакраменто» (125:111), причем на выезде. Лучшим в составе «Визардс» стал Кайл Кузма с 32 набранными очками. Брэдли Билл набрал 24 балла.

На данный момент у «Вашингтона» 13 побед при 21 поражении и всего лишь 12 место в конференции. В игре против куражной «Филадельфии» шансов на успех практически нет. Хотя «Вашингтон» выиграл три последних очных поединка из четырех.

«Филадельфия»

«Филадельфия» продолжает находиться на коне и имеет в своем активе уже восьми матчевую победную серию. Теперь даже ярые скептики Дока Риверса должны закрыть свои рты.

Во всех восьми победных поединках лучшим во составе «76-х» был неподражаемый Эмбиид, который только в паре матчей набрал меньше 30 очков. В двух последних победных поединках «Филадельфия» набирала 119 очков.

На данный момент у «Филадельфии» 20 побед при 12 проигрышах и уже пятое место в своей конференции. Победная серия значительно улучшила положение «76-х» в турнирной таблице Востока.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Вашингтона» — 2.60, победа «Филадельфия» — 1.53.

Прогноз: Вероятность победы Вашингтона в этом матче минимальная.

Альтернативный прогноз: Нас ожидает баскетбол с обилием заброшенных очков в две стороны.

Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 2.42.

Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.68.