«Вашингтон»
Несмотря на то, что «Вашингтон» в трех последних матчах выиграл целых два раза, но чудовищная проигрышная серия, которая длилась едва ли не месяц, оставила неприятный осадок и до сих пор вызывает неуверенность при прогнозировании исходов столичной команды.
В последнем матче довольно неожиданно был обыгран «Сакраменто» (125:111), причем на выезде. Лучшим в составе «Визардс» стал Кайл Кузма с 32 набранными очками. Брэдли Билл набрал 24 балла.
На данный момент у «Вашингтона» 13 побед при 21 поражении и всего лишь 12 место в конференции. В игре против куражной «Филадельфии» шансов на успех практически нет. Хотя «Вашингтон» выиграл три последних очных поединка из четырех.
«Филадельфия»
«Филадельфия» продолжает находиться на коне и имеет в своем активе уже восьми матчевую победную серию. Теперь даже ярые скептики Дока Риверса должны закрыть свои рты.
Во всех восьми победных поединках лучшим во составе «76-х» был неподражаемый Эмбиид, который только в паре матчей набрал меньше 30 очков. В двух последних победных поединках «Филадельфия» набирала 119 очков.
На данный момент у «Филадельфии» 20 побед при 12 проигрышах и уже пятое место в своей конференции. Победная серия значительно улучшила положение «76-х» в турнирной таблице Востока.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Вашингтона» — 2.60, победа «Филадельфия» — 1.53.
Прогноз: Вероятность победы Вашингтона в этом матче минимальная.
Альтернативный прогноз: Нас ожидает баскетбол с обилием заброшенных очков в две стороны.
Ставка: Ф2 (-8) с коэффициентом 2.42.
Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.68.