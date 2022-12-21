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    «Юта» спокойно разберётся с аутсайдером лиги?

    «Детройт» — «Юта». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 21 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Юта»
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    «Детройт»
    Детройт. Стадион «Литтл Сизарс Арена». Дата — 21 декабря. Время — 03:00 по мск. «Детройт» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Детройт»

    У «Детройта» лишь одна победа над «Шарлотт» (141:134) за семь последних проведенных матчей. С травмированным Каннингемом вовсе никаких подвижек в положительную сторону не наблюдается.

    В последнем проигранном «Бруклину» матче с разницей в три очка у клуба из Мичигана оказался самым результативным Боян Богданович, который единственный из всех игроков команды смог набрать больше 20 очков.

    У «Детройта» на данный момент времени 8 побед и 24 поражения. С такими показателями он размещается на последнем месте в своей конференции и не имеет никаких перспектив на поднятие по таблице в ближайшее время.

    «Юта»

    «Юта» совсем плохо выглядела в последних двух матчах и по делу проиграла в этих матчах. Причем в проигранных поединках против «Милуоки» и «Кливленда» коллектив из Солт-Лейк-Сити даже не смог добраться до отметки в 100 заброшенных очков.

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    В составе «Джаз» в последнем матче лучшим по количеству набранных очков стал Лаури Маркканен, который набрал 24 очка. Примечательно, что только три баскетболиста смогли набрать двузначное количество очков.

    В гостях «Юта» не может выиграть уже шесть матчей подряд, но в игре против аутсайдера гости должны прервать эту незавидную для себя серию. Тем более «Детройт» уже успел обыграть «Юту» на её паркете в текущем сезоне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Детройта» — 2.30, победа «Юты» — 1.65.

    Прогноз: У «Детройта» нет ресурсов, чтобы обыгрывать в данный момент времени такие серьезные клубы.

    Альтернативный прогноз: Будет открытая игра с обилием очков с двух сторон.

    Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 3.33.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.71.

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    «Детройт» — «Юта»: прогноз, ставка (2.71), статистика, коэффициенты матча 21.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Юта» спокойно разберётся с аутсайдером лиги?
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