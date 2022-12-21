«Детройт»
У «Детройта» лишь одна победа над «Шарлотт» (141:134) за семь последних проведенных матчей. С травмированным Каннингемом вовсе никаких подвижек в положительную сторону не наблюдается.
В последнем проигранном «Бруклину» матче с разницей в три очка у клуба из Мичигана оказался самым результативным Боян Богданович, который единственный из всех игроков команды смог набрать больше 20 очков.
У «Детройта» на данный момент времени 8 побед и 24 поражения. С такими показателями он размещается на последнем месте в своей конференции и не имеет никаких перспектив на поднятие по таблице в ближайшее время.
«Юта»
«Юта» совсем плохо выглядела в последних двух матчах и по делу проиграла в этих матчах. Причем в проигранных поединках против «Милуоки» и «Кливленда» коллектив из Солт-Лейк-Сити даже не смог добраться до отметки в 100 заброшенных очков.
В составе «Джаз» в последнем матче лучшим по количеству набранных очков стал Лаури Маркканен, который набрал 24 очка. Примечательно, что только три баскетболиста смогли набрать двузначное количество очков.
В гостях «Юта» не может выиграть уже шесть матчей подряд, но в игре против аутсайдера гости должны прервать эту незавидную для себя серию. Тем более «Детройт» уже успел обыграть «Юту» на её паркете в текущем сезоне.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Детройта» — 2.30, победа «Юты» — 1.65.
Прогноз: У «Детройта» нет ресурсов, чтобы обыгрывать в данный момент времени такие серьезные клубы.
Альтернативный прогноз: Будет открытая игра с обилием очков с двух сторон.
Ставка: Ф2 (-11) с коэффициентом 3.33.
Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.71.