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    Хозяева смогут догнать «Мемфис» в таблице?

    «Денвер» — «Мемфис». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 21 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Мемфис»
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    «Денвер»
    Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 21 декабря. Время — 06:00 по мск. «Денвер» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Денвер»

    «Денвер» запять последних матчей потерпел только одно поражение от «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:120) с неудержимым Уэстбруком. В последнем матче был бит «Шарлотт» (119:115).

    Лучшим в последнем матче против «Хорнетс» был серб Никола Йокич, оформивший трипл-дабл в той игре с 40 набранными очками. Вполне вероятно, что и в игре против «Мемфиса» он захочет устроить сольный концерт, но соперник будет куда сложнее.

    На данный момент «Денвер» занимает второе место в своей конференции. Сейчас у коллектива Майкла Мэлоуна 18 побед при 11 поражениях и весьма неплохие шансы обыграть лидера конференции, поскольку последнее очное противостояние между этими клубами осталось как раз за клубом из Колорадо.

    «Мемфис»

    «Мемфис» неожиданно потерпел поражение от «Оклахомы-Сити» (109:115) в последнем своём матче и не смог увеличить свой отрыв от преследователей по западной конференции.

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    Морант провел мало времени на паркете и набрал всего лишь 6 очков. Лучшим в составе «медведей» стал Диллон Брукс, который пробил отметку в 30 набранных очков. На его счету 32 набранный балла, которые не помогли клубу из Теннеси победить.

    На данный момент времени «Мемфис» лидирует в своей конференции при балансе побед и поражений «плюс 9». У подопечных Дженкинса не очень много шансов выиграть у мотивированного «Денвера».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Денвера» — 2.01, победа «Мемфиса» — 1.84.

    Прогноз: Очень равная пара, в которой все же больше преимущества на стороне хозяев.

    Альтернативный прогноз: В таком матче вероятность овертайма очень высока.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.01.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 13.

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    «Денвер» — «Мемфис»: прогноз, ставка (13.00), статистика, коэффициенты матча 21.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Хозяева смогут догнать «Мемфис» в таблице?
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