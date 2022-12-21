Денвер. Стадион «Болл Арена». Дата — 21 декабря. Время — 06:00 по мск. «Денвер» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» запять последних матчей потерпел только одно поражение от «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:120) с неудержимым Уэстбруком. В последнем матче был бит «Шарлотт» (119:115).

Лучшим в последнем матче против «Хорнетс» был серб Никола Йокич, оформивший трипл-дабл в той игре с 40 набранными очками. Вполне вероятно, что и в игре против «Мемфиса» он захочет устроить сольный концерт, но соперник будет куда сложнее.

На данный момент «Денвер» занимает второе место в своей конференции. Сейчас у коллектива Майкла Мэлоуна 18 побед при 11 поражениях и весьма неплохие шансы обыграть лидера конференции, поскольку последнее очное противостояние между этими клубами осталось как раз за клубом из Колорадо.

«Мемфис»

«Мемфис» неожиданно потерпел поражение от «Оклахомы-Сити» (109:115) в последнем своём матче и не смог увеличить свой отрыв от преследователей по западной конференции.

Морант провел мало времени на паркете и набрал всего лишь 6 очков. Лучшим в составе «медведей» стал Диллон Брукс, который пробил отметку в 30 набранных очков. На его счету 32 набранный балла, которые не помогли клубу из Теннеси победить.

На данный момент времени «Мемфис» лидирует в своей конференции при балансе побед и поражений «плюс 9». У подопечных Дженкинса не очень много шансов выиграть у мотивированного «Денвера».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Денвера» — 2.01, победа «Мемфиса» — 1.84.

Прогноз: Очень равная пара, в которой все же больше преимущества на стороне хозяев.

Альтернативный прогноз: В таком матче вероятность овертайма очень высока.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.01.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 13.