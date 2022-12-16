Мемфис. Стадион «FedEx Форум». Дата — 16 декабря. Время — 04:00 по мск. «Мемфис» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» не проигрывает уже шесть матчей кряду, поэтому делать предположения, что ослабленный «Милуоки» сможет доставить сложности коллективу из Теннеси на его паркете весьма опрометчиво.

В последних трех поединках у «Мемфиса» было три разных лучших снайпера. После того, как Джа Морант сделал два трипл-дабла в матчах с «Майами» и «Детройтом», он стал лучшим по очкам в матче против «Оклахомы», но в последних поединках лучшим снайпером сначала стал Джарен Джексон (20 очков), а в последнем поединке Лучшим стал Тайс Джонс (22 очка).

На данный момент времени у «Мемфиса» 18 побед при 9 поражениях, и он делит первую строчку в западной конференции с «Нью-Орлеаном». Два последних очных противостояния с «Милуоки» остались за подопечными Дженкинса.

«Милуоки»

Мало кто мог предположить, что Миддлтон сыграет в матче против «Голден Стэйт» (128:111), но он появился в составе и помог добыть важную победу для своей команды. За последние шесть сыгранных поединков клуб Буденхольцера проиграл всего лишь один матч против «Хьюстона» (92:97), в котором Миддлтон как раз и не играл.

В последнем поединке лучшими в составе «Милуоки» были Яннис Адетокунбо (30 очков) и Бобби Портис (25 баллов).

«Милуоки» в гостях проиграл только «Хьюстону» за пять последних выездных поединок, но в Мемфисе будет ни разу не легко, поскольку соперник на лидирующих позициях в своей конференции. На данный момент времени «олени» на втором месте в своей конференции.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Мемфиса» — 1.82, победа «Милуоки» — 2.15.

Прогноз: Два равных соперника, которые будут сражаться за превосходство в данном поединке с первых минут матча.

Альтернативный прогноз: Соперники умеют хорошо атаковать, поэтому способны пробить большой тотал.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.08.