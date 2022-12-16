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    Кто окажется сильнее в битве лидеров лиги?

    «Мемфис» — «Милуоки». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 16 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Милуоки»
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    «Мемфис»
    Мемфис. Стадион «FedEx Форум». Дата — 16 декабря. Время — 04:00 по мск. «Мемфис» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 16 Декабря 2022 года

    «Мемфис»

    «Мемфис» не проигрывает уже шесть матчей кряду, поэтому делать предположения, что ослабленный «Милуоки» сможет доставить сложности коллективу из Теннеси на его паркете весьма опрометчиво.

    В последних трех поединках у «Мемфиса» было три разных лучших снайпера. После того, как Джа Морант сделал два трипл-дабла в матчах с «Майами» и «Детройтом», он стал лучшим по очкам в матче против «Оклахомы», но в последних поединках лучшим снайпером сначала стал Джарен Джексон (20 очков), а в последнем поединке Лучшим стал Тайс Джонс (22 очка).

    На данный момент времени у «Мемфиса» 18 побед при 9 поражениях, и он делит первую строчку в западной конференции с «Нью-Орлеаном». Два последних очных противостояния с «Милуоки» остались за подопечными Дженкинса.

    «Милуоки»

    Мало кто мог предположить, что Миддлтон сыграет в матче против «Голден Стэйт» (128:111), но он появился в составе и помог добыть важную победу для своей команды. За последние шесть сыгранных поединков клуб Буденхольцера проиграл всего лишь один матч против «Хьюстона» (92:97), в котором Миддлтон как раз и не играл.

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    В последнем поединке лучшими в составе «Милуоки» были Яннис Адетокунбо (30 очков) и Бобби Портис (25 баллов).

    «Милуоки» в гостях проиграл только «Хьюстону» за пять последних выездных поединок, но в Мемфисе будет ни разу не легко, поскольку соперник на лидирующих позициях в своей конференции. На данный момент времени «олени» на втором месте в своей конференции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Мемфиса» — 1.82, победа «Милуоки» — 2.15.

    Прогноз: Два равных соперника, которые будут сражаться за превосходство в данном поединке с первых минут матча.

    Альтернативный прогноз: Соперники умеют хорошо атаковать, поэтому способны пробить большой тотал.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.

    Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.08.

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    «Мемфис» — «Милуоки»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 16.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Кто окажется сильнее в битве лидеров лиги?
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