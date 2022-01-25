Во вторник, 25 января, «Финикс» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, выиграв 36 матчей из 45.

Текущая победная серия «Санз» насчитывает шесть встреч. За это время они обыграли «Торонто» (99:95), «Индиану» (112:94), «Детройт» (135:108), «Сан-Антонио» (121:107), «Даллас» (109:101) и снова «Индиану» (113:103).

В недавней игре с «Пэйсерс» Микал Бриджес набрал 23 очка и сделал 6 подборов. Бисмак Бийомбо оформил дабл-дабл из 21 балла и 13 подборов. Крис Пол записал себе в актив 18 очков и 16 передач.

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В лазарете «Финикса» находятся Деандре Эйтон, Кэмерон Пэйн, Джей Краудер, Абдель Надер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

«Юта»

«Юта» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 30 победами и 17 поражениями.

В четырех последних матчах игроки «Джаз» обыграли только «Детройт» (111:101), уступив «Лейкерс» (95:101), «Хьюстону» (111:116) и «Голден Стэйт» (92:94).

В поединке против «Уорриорз» самым результативным стал Боян Богданович – 21 очко и 8 подборов. Руди Гэй добавил 16 очков, а Руди Гобер — 12 очков и 18 подборов.

За «Юту» не готовы играть Донован Митчелл и Хассан Уайтсайд. Под вопросом остается выход на паркет Гобера и Богдановича.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.21, победа «Юты» — 4.40.

У «Джаз» довольно мало шансов на позитивный исход, учитывая тот факт, что они борются с усталостью, проведя три игры за четыре ночи.

Кроме того, «Юте» все еще не хватает Митчелла, который является лучшим игроком команды. И все же, даже в таком состоянии подопечные Куина Снайдера вряд ли будут мальчиками для битья, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой +9,5» за 1.90.

Еще один вариант — «тотал меньше 221,5» за 1.90. Продуктивность «Юты» в атаке серьезно снижена, поэтому приходится играть с акцентом на оборону.