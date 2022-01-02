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    «Юта» — «Голден Стэйт». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 2 января 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Юта Джаз Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз
    Прогноз и ставки на «Юта» — «Голден Стэйт»
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    Баскетболисты «Юты»
    В воскресенье, 2 января, «Юта» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 05:00 по московскому времени. «Юта» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Юта»

    «Юта» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 26 побед и девять поражений.

    Действующая победная серия «Джаз» насчитывает шесть матчей. Последней жертвой подопечных Куина Снайдера стала «Миннесота» (120:108).

    Самым результативным стал Донован Митчелл — 39 очков, 6 подборов и 5 передач. Боян Богданович оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов. Джордан Кларксон добавил 20 баллов.

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    За «Юту» не готов играть Удока Азубуике. Под вопросом остается участие Джо Инглза, Майка Конли, Хассана Уайтсайда и Эрика Пэскелла.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 27 победами и семью поражениями.

    После побед над «Сакраменто» (113:98), «Мемфисом» (113:104) и «Финиксом» (116:107) команда Стива Керра уступила «Денверу» (86:89).

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    • В игре с «Наггетс» Стеф Карри набрал 23 очка, сделал 4 подбора и 4 передачи. Эндрю Уиггинс добавил 21 очко и 8 подборов, а Гэри Пэйтон II — 11.

    В лазарете «Голден Стэйт» находятся Дэмион Ли, Дрэймонд Грин, Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.58, победа «Голден Стэйт» — 2.40.

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    «Уорриорз» демонстрируют хорошую игру в этом сезоне, но в противостоянии с «Джаз» они считаются аутсайдерами. Почему так?

    Во-первых, подопечные Куина Снайдера сыграют дома, где они традиционно сильны. Во-вторых, практически по всем статистическим показателям хозяева чуточку сильнее, в том числе и по подборам.

    В-третьих, у «Джаз» будет высокая мотивация, учитывая реальный шанс побороться за лидерскую позицию. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -3,5» за 1.85.

    Еще один вариант — «тотал больше 221,5» за 1.90, поскольку обе команды входят в топ-7 лиги не только по набранным, но и по пропущенным очкам.

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