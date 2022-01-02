В воскресенье, 2 января, «Юта» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 05:00 по московскому времени. «Юта» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 26 побед и девять поражений.

Действующая победная серия «Джаз» насчитывает шесть матчей. Последней жертвой подопечных Куина Снайдера стала «Миннесота» (120:108).

Самым результативным стал Донован Митчелл — 39 очков, 6 подборов и 5 передач. Боян Богданович оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов. Джордан Кларксон добавил 20 баллов.

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За «Юту» не готов играть Удока Азубуике. Под вопросом остается участие Джо Инглза, Майка Конли, Хассана Уайтсайда и Эрика Пэскелла.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 27 победами и семью поражениями.

После побед над «Сакраменто» (113:98), «Мемфисом» (113:104) и «Финиксом» (116:107) команда Стива Керра уступила «Денверу» (86:89).

В игре с «Наггетс» Стеф Карри набрал 23 очка, сделал 4 подбора и 4 передачи. Эндрю Уиггинс добавил 21 очко и 8 подборов, а Гэри Пэйтон II — 11.

В лазарете «Голден Стэйт» находятся Дэмион Ли, Дрэймонд Грин, Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.58, победа «Голден Стэйт» — 2.40.

«Уорриорз» демонстрируют хорошую игру в этом сезоне, но в противостоянии с «Джаз» они считаются аутсайдерами. Почему так?

Во-первых, подопечные Куина Снайдера сыграют дома, где они традиционно сильны. Во-вторых, практически по всем статистическим показателям хозяева чуточку сильнее, в том числе и по подборам.

В-третьих, у «Джаз» будет высокая мотивация, учитывая реальный шанс побороться за лидерскую позицию. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -3,5» за 1.85.

Еще один вариант — «тотал больше 221,5» за 1.90, поскольку обе команды входят в топ-7 лиги не только по набранным, но и по пропущенным очкам.