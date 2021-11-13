В субботу, 13 ноября, «Сан-Антонио» примет «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету четыре победы и семь поражений.

Подопечные Грега Поповича редко радуют своих болельщиков хорошими результатами, хотя накануне они у себя дома разобрались с «Сакраменто» (136:117).

Деджанте Мюррей записал себе в актив 26 очков, 6 подборов и 7 передач. Дрю Ойбанкс добавил 18 баллов, а Даг Макдермотт и Таддеус Янг — по 17.

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Среди травмированных у «Сан-Антонио» значатся Зак Коллинз, Якоб Пелтль, Джок Ландейл и Кейта Бэйтс-Диоп.

«Даллас»

«Даллас» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с семью победами в четырех матчах.

Команда Джейсона Кидда в этом месяце продемонстрировала неплохую серию побед, выиграв у «Сан-Антонио» (109:108), «Бостона» (107:104) и «Нью-Орлеана» (108:92).

А вот в своей последней игре «Маверикс» уступили «Чикаго» (107:117), когда Кристапс Порзингис набрал 22 очка, Тим Хардуэй-младший — 21, а Лука Дончич — 20 при 8 подборах и 10 передачах.

После травмы у «Далласа» восстанавливается только Макси Клебер.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Далласа» — 1.76, победа «Сан-Антонио» — 2.10.

В двух предыдущих очных встречах «Сперс» были очень близки к тому, чтобы обыграть «Маверикс». Чуть больше недели назад «Даллас» был на волоске, но все же вырвал победу на выезде с разницей в 1 балл.

Конечно, подопечным Грега Поповича нужно будет что-то придумать, чтобы качественно выполнить свою работу без Якоба Пелтля, но мы бы точно не стали сбрасывать их со счетов.

На домашней арене в этом сезоне «Шпоры» набирают в среднем 119,8 очка, да и нынешняя команда «Далласа» уже не так страшна, как раньше. Наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой +2,5» за 1.90.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Сан-Антонио" больше 107,5» за 1.85.