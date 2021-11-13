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    Сможет ли «Сан-Антонио» выиграть у «Далласа» с третьей попытки?

    «Сан-Антонио» — «Даллас». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 13 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Даллас»
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    Деджанте Мюррей
    В субботу, 13 ноября, «Сан-Антонио» примет «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету четыре победы и семь поражений.

    Подопечные Грега Поповича редко радуют своих болельщиков хорошими результатами, хотя накануне они у себя дома разобрались с «Сакраменто» (136:117).

    Деджанте Мюррей записал себе в актив 26 очков, 6 подборов и 7 передач. Дрю Ойбанкс добавил 18 баллов, а Даг Макдермотт и Таддеус Янг — по 17.

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    Среди травмированных у «Сан-Антонио» значатся Зак Коллинз, Якоб Пелтль, Джок Ландейл и Кейта Бэйтс-Диоп.

    «Даллас»

    «Даллас» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с семью победами в четырех матчах.

    Команда Джейсона Кидда в этом месяце продемонстрировала неплохую серию побед, выиграв у «Сан-Антонио» (109:108), «Бостона» (107:104) и «Нью-Орлеана» (108:92).

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    • А вот в своей последней игре «Маверикс» уступили «Чикаго» (107:117), когда Кристапс Порзингис набрал 22 очка, Тим Хардуэй-младший — 21, а Лука Дончич — 20 при 8 подборах и 10 передачах.

    После травмы у «Далласа» восстанавливается только Макси Клебер.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Далласа» — 1.76, победа «Сан-Антонио» — 2.10.

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    В двух предыдущих очных встречах «Сперс» были очень близки к тому, чтобы обыграть «Маверикс». Чуть больше недели назад «Даллас» был на волоске, но все же вырвал победу на выезде с разницей в 1 балл.

    Конечно, подопечным Грега Поповича нужно будет что-то придумать, чтобы качественно выполнить свою работу без Якоба Пелтля, но мы бы точно не стали сбрасывать их со счетов.

    На домашней арене в этом сезоне «Шпоры» набирают в среднем 119,8 очка, да и нынешняя команда «Далласа» уже не так страшна, как раньше. Наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой +2,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Сан-Антонио" больше 107,5» за 1.85.

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    «Сан-Антонио» — «Даллас»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли «Сан-Антонио» выиграть у «Далласа» с третьей попытки?
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