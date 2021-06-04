Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиВозвращение в прошлое ради краткосрочного будущего. Анчелотти снова в «Реале» Пеп ГвардиолаИгра без нападающего — главная ошибка Пепа. Кто мог бы ее исправить? Уже в четвертьфинале сборную России ждет встреча с КанадойСамый непредсказуемый ЧМ. Сила «Красной машины», позор Швеции и загадочные канадцы
  • 10:11
    • Черчесов назвал окончательный состав сборной России на Евро-2020
  • 21:42
    • Крал близок к переходу в «Вест Хэм»
  • 19:53
    • Циципас обыграл Портеро и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
  • 19:21
    • Известна зарплата Месси по новому контракту
  • 18:48
    • Хачанов за четыре часа потерпел поражение от Нисикори
  • 18:36
    • «Первый канал» покажет матчи России с Данией и Финляндией
  • 18:20
    • «Спартак» продлил контракт с хавбеком и отдал его в аренду
    Все новости спорта

    Завершатся ли мучения «Лейкерс» в плей-офф?

    «Лейкерс» — «Финикс». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч плей-офф НБА 4 июня 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Лейкерс» — «Финикс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деандре Эйтон
    В пятницу, 4 июня, «Лейкерс» примут «Денвер» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр» начнется в 05:30 по московскому времени. «Лейкерс» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» проиграли «Финиксу» в стартовом матче серии, но затем одержали две победы подряд и заставили поверить болельщиков в то, что их уже не остановить. Впрочем, «Санз» не просто отыгрались, но и вышли вперед 3-2.

    Накануне калифорнийцы безвольно проиграли в Аризоне (85:115), реализовав 34 процента бросков с игры и допустив 16 потерь.

    У «Лейкерс» всего три игрока набрали больше 10 очков, а лидером стал Леброн Джеймс — 24 балла, 7 передач и 5 подборов. Кайл Кузьма добавил 15 очков, а Тэйлен Хортон-Такер — 11.

    Все прогнозы на НБА

    Подопечные Фрэнка Вогеля играли без Энтони Дэвиса, участие которого в шестой игре остается под вопросом. Также рискует не выйти на паркет Кентавиус Колдуэлл-Поуп.

    «Финикс»

    «Финикс» грамотно воспользовался отсутствием Дэвиса и продемонстрировал идеальную игру в обороне в пятом матче (115:85).

    Девин Букер возглавил список самых результативных игроков «Санз» с 30 очками, 7 подборами и 5 передачами, Микал Бриджес набрал 13 очков и сделал 6 подборов, а Кэмерон Пэйн добавил 11 баллов.

  • Игра без нападающего — главная ошибка Пепа. Кто мог бы ее исправить?
  • «Манчестер Сити» нуждается в замене Серхио Агуэро
  • Сегодня

    • Команда Монти Уильямса выполнила 7 перехватов и вынудила «Лейкерс» допустить 16 потерь, тогда как сама потеряла мяч всего 4 раза.

    Среди травмированных у «Финикс» все еще значится Абдель Надер, которого беспокоит повреждение колена.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.71, победа «Финикса» — 2.15.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Результат вновь во многом будет зависеть от Дэвиса, но, поскольку эта игра может стать последней в сезоне для калифорнийцев, стоит ожидать выхода тяжелого форварда на паркет даже в состоянии минимальной готовности.

    Если же травма не позволит ему сыграть, то подопечным Вогеля вряд ли стоит рассчитывать на победу. У «Санз» сильная защита, а атака «Лейкерс» ужасна без одной из двух главных звезд.

    Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой +2,5» за 1.90, хотя призываем следить за обновлением информации по Дэвису.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.31
  • Прогноз на матч Нидерланды — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Румыния — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Англия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.04
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Жирона — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Пол — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Франция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Виннипег — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Клипперс — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Колорадо — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Чилич — Федерер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кольшрайбер — Карацев
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Челси»
  • Гвардиола рискнул и проиграл. «Челси» растоптал мечту «Ман Сити» в финале ЛЧ
    • 02:33 30/05/2021     Польша — Россия
  • Ни уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского
    • 02:34     Томас Тухель
  • Мастер-класс от Тухеля. «Челси» воспользовался странным решением Гвардиолы
    • 14:10 30/05/2021
    «Лейкерс» — «Финикс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 04.06.2021. Прогнозы на баскетбол. Завершатся ли мучения «Лейкерс» в плей-офф?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры