В пятницу, 4 июня, «Лейкерс» примут «Денвер» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр» начнется в 05:30 по московскому времени. «Лейкерс» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейкерс»

«Лейкерс» проиграли «Финиксу» в стартовом матче серии, но затем одержали две победы подряд и заставили поверить болельщиков в то, что их уже не остановить. Впрочем, «Санз» не просто отыгрались, но и вышли вперед 3-2.

Накануне калифорнийцы безвольно проиграли в Аризоне (85:115), реализовав 34 процента бросков с игры и допустив 16 потерь.

У «Лейкерс» всего три игрока набрали больше 10 очков, а лидером стал Леброн Джеймс — 24 балла, 7 передач и 5 подборов. Кайл Кузьма добавил 15 очков, а Тэйлен Хортон-Такер — 11.

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Подопечные Фрэнка Вогеля играли без Энтони Дэвиса, участие которого в шестой игре остается под вопросом. Также рискует не выйти на паркет Кентавиус Колдуэлл-Поуп.

«Финикс»

«Финикс» грамотно воспользовался отсутствием Дэвиса и продемонстрировал идеальную игру в обороне в пятом матче (115:85).

Девин Букер возглавил список самых результативных игроков «Санз» с 30 очками, 7 подборами и 5 передачами, Микал Бриджес набрал 13 очков и сделал 6 подборов, а Кэмерон Пэйн добавил 11 баллов.

Команда Монти Уильямса выполнила 7 перехватов и вынудила «Лейкерс» допустить 16 потерь, тогда как сама потеряла мяч всего 4 раза.

Среди травмированных у «Финикс» все еще значится Абдель Надер, которого беспокоит повреждение колена.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.71, победа «Финикса» — 2.15.

Результат вновь во многом будет зависеть от Дэвиса, но, поскольку эта игра может стать последней в сезоне для калифорнийцев, стоит ожидать выхода тяжелого форварда на паркет даже в состоянии минимальной готовности.

Если же травма не позволит ему сыграть, то подопечным Вогеля вряд ли стоит рассчитывать на победу. У «Санз» сильная защита, а атака «Лейкерс» ужасна без одной из двух главных звезд.

Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой +2,5» за 1.90, хотя призываем следить за обновлением информации по Дэвису.