«Лейкерс»
«Лейкерс» проиграли «Финиксу» в стартовом матче серии, но затем одержали две победы подряд и заставили поверить болельщиков в то, что их уже не остановить. Впрочем, «Санз» не просто отыгрались, но и вышли вперед 3-2.
Накануне калифорнийцы безвольно проиграли в Аризоне (85:115), реализовав 34 процента бросков с игры и допустив 16 потерь.
У «Лейкерс» всего три игрока набрали больше 10 очков, а лидером стал Леброн Джеймс — 24 балла, 7 передач и 5 подборов. Кайл Кузьма добавил 15 очков, а Тэйлен Хортон-Такер — 11.
Подопечные Фрэнка Вогеля играли без Энтони Дэвиса, участие которого в шестой игре остается под вопросом. Также рискует не выйти на паркет Кентавиус Колдуэлл-Поуп.
«Финикс»
«Финикс» грамотно воспользовался отсутствием Дэвиса и продемонстрировал идеальную игру в обороне в пятом матче (115:85).
Девин Букер возглавил список самых результативных игроков «Санз» с 30 очками, 7 подборами и 5 передачами, Микал Бриджес набрал 13 очков и сделал 6 подборов, а Кэмерон Пэйн добавил 11 баллов.
Команда Монти Уильямса выполнила 7 перехватов и вынудила «Лейкерс» допустить 16 потерь, тогда как сама потеряла мяч всего 4 раза.
Среди травмированных у «Финикс» все еще значится Абдель Надер, которого беспокоит повреждение колена.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.71, победа «Финикса» — 2.15.
Результат вновь во многом будет зависеть от Дэвиса, но, поскольку эта игра может стать последней в сезоне для калифорнийцев, стоит ожидать выхода тяжелого форварда на паркет даже в состоянии минимальной готовности.
Если же травма не позволит ему сыграть, то подопечным Вогеля вряд ли стоит рассчитывать на победу. У «Санз» сильная защита, а атака «Лейкерс» ужасна без одной из двух главных звезд.
Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой +2,5» за 1.90, хотя призываем следить за обновлением информации по Дэвису.