В среду, 26 мая, «Финикс» сыграет с «Лейкерс» во втором матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет в Аризоне, начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, записав на свой счет 51 победу и 21 поражение.

Команда Монти Уильямса могла рассчитывать даже на первую строчку, но все-таки минимально отстала от «Юты».

Так уж вышло, что уже в первом раунде плей-офф «Санз» вышли на действующего чемпиона — «Лейкерс». Впрочем, в первом матче они не дрогнули (99:90) и повели в серии.

Самым результативным у победителей с 34 баллами стал Девин Букер. Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 21 очка и 16 подборов.

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Крис Пол по ходу встречи травмировал плечо, но сумел продолжить игру. После травмы колена у «Финикса» восстанавливается Абдель Надер.

«Лейкерс»

«Лейкерс» финишировали седьмыми в турнирной таблице Западной конференции с 42 победами и 30 поражениями.

Травмы ведущих игроков команды значительно повлияли на результаты калифорнийцев, в связи с чем им пришлось играть в плей-ин, где они прошли «Голден Стэйт» (103:100).

В стартовом матче плей-офф действующие чемпионы не справились с «Финиксом» (90:99). Во многом команду подвел Энтони Дэвис, который набрал всего 13 очков при 5 реализованных бросках из 16 и худшем показателе «+/-» в «-18».

Серьезных кадровых проблем у «Лейкерс» сейчас нет.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лейкерс» — 1.77, победа «Финикса» — 2.10.

«Санз» очень понравились в первой встрече. Букер был неостановим, Эйтон забирал важные подборы и даже травмированный Пол раздавал передачи внушал оптимизм в своих партнеров.

Однако не стоит думать, что калифорнийцы во второй подряд игре будут так же пассивны. Очевидно, что Дэвис включится на 100 процентов, да и Джеймс просто обязан проявить свои лидерские качества.

Команде Фрэнка Вогеля важно избежать отставания 0-2 в серии, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Также возьмем «индивидуальный тотал "Лейкерс" больше 104,5» за 1.85. Без улучшения результативности гостям не взять эту игру, так что верим в опыт Джеймса и Дэвиса.