ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарТрансферный дайджест. 18-24 мая Фрагмент матчаУсиление из НХЛ как раз кстати. Поражение от Словакии показало проблемы сборной России «Интер» прервал девятилетнюю гегемонию «Ювентуса»Серия А: главные итоги сезона
  • 18:38
    • Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
  • 17:42
    • Руй Витория подписал контракт со «Спартаком»
  • 21:56
    • ЦСКА победил «Зенит» и сыграет с УНИКСом в финале Единой лиги ВТБ
  • 18:46
    • Латвия разгромила Италию
  • 17:51
    • В «Спартаке» опровергли интерес к Джерри Сент-Жюсту
  • 16:14
    • Суперкубок России разыграют в Калининграде
  • 15:18
    • Месси — лучший футболист сезона в пяти ведущих европейских лигах по версии WhoScored
    Все новости спорта

    Сравняют ли «Лейкерс» счет в серии?

    «Финикс» — «Лейкерс». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч плей-офф НБА 26 мая 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Лейкерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Дэвис
    В среду, 26 мая, «Финикс» сыграет с «Лейкерс» во втором матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет в Аризоне, начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, записав на свой счет 51 победу и 21 поражение.

    Команда Монти Уильямса могла рассчитывать даже на первую строчку, но все-таки минимально отстала от «Юты».

    Так уж вышло, что уже в первом раунде плей-офф «Санз» вышли на действующего чемпиона — «Лейкерс». Впрочем, в первом матче они не дрогнули (99:90) и повели в серии.

    Самым результативным у победителей с 34 баллами стал Девин Букер. Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 21 очка и 16 подборов.

    Все прогнозы на НБА

    Крис Пол по ходу встречи травмировал плечо, но сумел продолжить игру. После травмы колена у «Финикса» восстанавливается Абдель Надер.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» финишировали седьмыми в турнирной таблице Западной конференции с 42 победами и 30 поражениями.

    Травмы ведущих игроков команды значительно повлияли на результаты калифорнийцев, в связи с чем им пришлось играть в плей-ин, где они прошли «Голден Стэйт» (103:100).

  • Трансферный дайджест. 18-24 мая
  • Покинет ли форвард «Реала» Испанию, потеряет ли «Тоттенхэм» лучшего игрока, подпишет ли «Барса» защитника «Аякса» и другие трансферные новости последних дней
  • Сегодня

    • В стартовом матче плей-офф действующие чемпионы не справились с «Финиксом» (90:99). Во многом команду подвел Энтони Дэвис, который набрал всего 13 очков при 5 реализованных бросках из 16 и худшем показателе «+/-» в «-18».

    Серьезных кадровых проблем у «Лейкерс» сейчас нет.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лейкерс» — 1.77, победа «Финикса» — 2.10.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Санз» очень понравились в первой встрече. Букер был неостановим, Эйтон забирал важные подборы и даже травмированный Пол раздавал передачи внушал оптимизм в своих партнеров.

    Однако не стоит думать, что калифорнийцы во второй подряд игре будут так же пассивны. Очевидно, что Дэвис включится на 100 процентов, да и Джеймс просто обязан проявить свои лидерские качества.

    Команде Фрэнка Вогеля важно избежать отставания 0-2 в серии, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Лейкерс" больше 104,5» за 1.85. Без улучшения результативности гостям не взять эту игру, так что верим в опыт Джеймса и Дэвиса.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Альмерия — Логроньес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кастельон — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Фуэнлабрада — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Леганес — Малага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Жирона — Алькоркон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.99
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  2.28
  • Прогноз на матч Питтсбург — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Монреаль — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Милуоки — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Виннипег — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Денвер — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Великобритания — Дания
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сборная России пропустила 12 шайб в трех матчах перед ЧМ-2021
  • Самый незвездный турнир. Чего ждать от России на ЧМ-2021
    • 16:45 18/05/2021     Эрик тен Хаг может возглавить «Барселону»
  • «Барселона»: топ-5 кандидатов на пост тренера
    • 05:54 19/05/2021     Луис Суарес
  • Интриги топ-чемпионатов. Испания и Франция без чемпионов, в Англии и Италии борьба за ЛЧ
    • 20:50 18/05/2021
    «Финикс» — «Лейкерс»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 26.05.2021. Прогнозы на баскетбол. Сравняют ли «Лейкерс» счет в серии?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры