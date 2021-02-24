В среду, 24 февраля, «Бруклин» примет «Сакраменто» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 20 побед и 12 поражений.

Команда Стива Нэша находится в хорошей форме, о чем свидетельствует ее успешный вояж по западному побережью, где были обыграны «Голден Стэйт» (134:117), «Сакраменто» (136:125), «Финикс» (128:124), «Лейкерс» (109:98) и «Клипперс» (112:108).

В игре с «Клипперс» здорово себя проявил Джеймс Харден, набрав 37 очков и сделав 11 подборов. Еще 28 баллов в копилку команды принес Кайри Ирвинг.

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После травм у «Бруклина» восстанавливаются Кевин Дюрант, Тайлер Джонсон, Тимоте Луваву-Кабарро, Иман Шамперт, Джефф Грин и Спенсер Динвидди.

«Сакраменто»

«Сакраменто» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 12 победами и 18 поражениями.

«Короли» неплохо стартовали в регулярном чемпионате, но семь поражений в семи последних матчах поставили под вопрос их попадание в плей-офф.

Перед прибытием в Нью-Йорк подопечные Люка Уолтона проиграли «Чикаго» (114:122) и «Милуоки» (115:128).

У «Сакраменто» травмы залечивают Гленн Робинсон, Харрисон Барнс и Чимези Мету.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.31, победа «Сакраменто» — 3.95.

После изнурительной поездки по западному побережью баскетболисты «Нетс» не имеют права на расслабление, ведь они так близко подобрались к лидирующей «Филадельфии», что в любой момент могут потеснить ее.

Даже без Дюранта подопечные Нэша способны уверенно обыграть «Кингз», тем более что калифорнийцы явно растеряли ту форму, что была у них в январе.

Несколько дней назад команда из Нью-Йорка обыграла этого соперника в гостях «+11». Почему бы не повторить этот результат у себя дома? Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -7» за 1.83.

Альтернативный вариант — «хозяева победят в первой четверти и матче». Эта ставка тоже принимается с коэффициентом 1.83.